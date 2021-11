'PORODICA SE ODREKLA DŽONIĆA!' Ne žele da mu plate advokata, SAM obrisao tragove sa pištolja?! (VIDEO)

Goran Džonić je u svojim iskazima sam sebe "pokopao" rekao je za PINK urednik sa portala Kurir.rs Mladen Radulović.

Radulović je rekao da, kada je juče objavljeno da na pištolju iz koga je ubijena porodica Đokić, nije pronađen DNK Gorana Džonića, pomislili smo da će možda moći da se izvuče, ali, kako dodaje, vrlo brzo se otkrilo da je očigledno neko pištolj sterilizovao i obrisao dokaze.

- On je u iskazu odbrane izjavio da su svi nosili rukavice sem njega i sada je jasno da je on te dokaze čistio, on je u svojim iskazima okrivio sve druge osim sebe – rekao je Radulović, dodajući da nije pokušavao ni da se opravda na neki način, već isključivo negira krivicu.

Kako kaže, imamo informacije da se porodica odrekla Gorana Džonića, ne žele da mu plate advokata, pa mu je, objašnjava, dodeljen po službenoj dužnosti.

- Za razliku od njega, njegovi sinovi imaju svog advokata, koji ih brani – rekao je Radulović.

Istraživač Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja dr Andrej Kubiček, rekao je da za ovakvo delo ne postoji taj novac kojim bi moglo da se kupi puštanje iz pritvora.

- Novac je deo zločina, on mu je bio potreban da bi vratio dugove, a i sam je dugovao tom čoveku. Međutim, ovde je dosta složen zločin. Motiv za ubistvo je bio da ne svedoče tome što se desilo, i da ne bi morao da vrati novac. On je zbog određenih okolnosti izabrao svoje žrtve – rekao je Kubiček.

Kako kaže, moguće je da je želeo da zavara trag.

Naučni saradnjik Instituta za političke studije dr Zoran Milosavljević, rekao je da ga zanima uzrok, a ne posledica.

- Opčinjenost kriminalnom grupom Belivuk, jako je čudna. Veoma je teško kada vidite čoveka koji je do juče nosio uniformu, koji je sve to lepo organizovao. On je imao mnogo izjava sa kojima je sam sebe otkrio. I doveo je sebe u još veći problem – rekao je Milosavljević.

Kako kaže, još je veća brutalnost što je hteo da optuži svoje sinove.

Autor: