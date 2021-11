ISTRAGA SE NASTAVLJA! DŽONIĆ POBIO ĐOKIĆE ZA TREĆINU PLENA? Žarko Popović: Iz prakse znam da TIPER uvek uzima 30 odsto nađenog novca

Ako je tačno da je ubijeni Goran Đokić imao 150.000 evra u svom automobilu i ako znamo da je u voćnjaku Džonićevog sina nađeno 43.000 evra, onda je jasno da se on sa nekim rastalio, objašnjava Žarko Popović.

Nekadašnji šef Odseka za krvne i seksualne delikte Žarko Popović Pop, koji je 28 godina radio u policiji, na osnovu bogatog iskustva kaže da u slučajevima kao što je ubistvo tročlane porodice Đokić iz Aleksinca tiper uvek uzima 30 odsto novca. Goran Džonić, osumnjičeni za ovaj stravičan zločin, najverovatnije je tiper i direktni izvršilac, ali treba utvrditi ko su još osobe sa ko- jima je bio u kombinaciji i kojima je pripao ostatak novca, piše "Alo".

- Ako je tačno da je ubijeni Goran Đokić imao 150.000 evra u svom automobilu i ako znamo da je u voćnjaku Džonićevog sina nađeno 43.000 evra, onda je jasno da se on sa nekim rastalio. Iz prakse znam da tiper uvek uzima 30 odsto nađenog novca. Policija još nije zvanično, kroz istragu, utvrdila koliko je novca odneto. Ključno je da se utvrdi da li je još neko bio u kombinaciji i da se na osnovu baznih stanica otkrije da li je između Đokića, Džonića i braće Aleksandra i Kostadina Miloševića, poznatih pod nadimkom Jojke, postojala neka konekcija - objašnjava on.

Žarko Popović, i dodaje da će tužilac najverovatnije naložiti inspektorima da prošire istragu da bi se ustanovilo da li je još neko upleten u zločin.

- Sve ukazuje da postoje još najmanje dva čoveka koje je Džonić angažovao. Osumnjičeni Džonić je uperio prst na braću Milošević, ali se čeka veštačenje DNK tragova koje treba da utvrdi da li su oni na bilo koji način umešani. U porodičnoj kući Džonićeve supruge nađen je pištolj koji je korišćen u zločinu. Oružje može mnogo toga da otkrije jer na celom svetu ne postoje dva pištolja sa istim otiskom udarne igle, kao što ni dva čoveka nemaju iden da su na novčanicama nadeni otisci Đokića i Džonića, kao i da je na daskama kojima su bila prekrivena spaljena tela Đokića bio DNK glavnoosumnjičenog - navodi Popović i otkriva šta bi on uradio da je angažovan u ovom slučaju.

- Poznajem mentalitet ljudi kao što je ubijeni Đokić i znam da oni uvek vole da im je novac nadohvat ruke. Upravo zbog toga bih ja još jednom detaljno pretresao njegovu porodičnu kuću i menjačnicu radi provere da li je još negde, osim u automobilu, držao novac. Takvi ljudi, recimo, oružje nikada ne drže u kući, već u seniku ili na sličnim suvim mestima. U kući im stoji samo lovačko oružje - navodi naš sagovornik.

Podsetimo, Đokići su nestali u noći između 26.i 27. septembra kada su iz Moravca krenuli ka stanu u Aleksincu. Njihova ugljenisana tela nađena su 2.otobra u ataru Moravca, na mestu zvanom Dudine bare dok je spaljeni "pasat" pronađen 12 kilometara dalje, na staroj separaciji šljunka u okolini Tešice.

Policija je 21.oktobra uhapsila Gorana Džonića (59), Đokićevog brata od tetke nakon čega je u voćnjaku iza kuće njegovog sina Stefana, koji u to vreme nije bio kući, nađeno je zakopano 43.000 evra a manji iznos bio je sakriven u usisivaču u kući. Na vreći i parama nađen je DNK materijal Gorana Džonića koji je za sada glavnoosumnjičeni za teško ubistvo i pljačku Đokića. Prema nezvaničnim informacijama on je nekoliko dana nakon nestanka Đokića jednom rođaku vratio dug od oko 10.000 evra, pa se osnovano sumnja da je i to novac novac koji potiče iz pljačke.