DŽONIĆEV SIN IMA ALIBI: Vojnici otkrili gde je bio u noći ubistva Đokića! 'Kako ću da se vratim u selo?'

Kolege jednog od sinova prvooosumnjičenog za trostruko ubistvo u Moravcu juče u niškom tužilaštvu rekle da je Stefan u noći između 26. i 27. septembra bio sa njima

Petoro pripadnika Vojske Srbije potvrdilo je juče u Višem javnom tužilaštvu u Nišu da je Stefan Džonić, jedan od uhapšenih sinova Gorana Džonića (54), prvoosumnjičenog za ubistvo svojih rođaka u Moravcu, u noći ubistva bio na svom radnom mestu u Kopnenoj zoni bezbednosti.

Kao svedoci su se pred tužiocem pojavila četvorica Stefanovih kolega i jedan starešana i svi su mu dali alibi, odnosno potvrdili su ono što je i sam Stefan ispričao nakon hapšenja, 23. oktobra.

Uvučen u priču

- Stefan tvrdi da je u celu priču uvučen bez ikakve krivice. Tvrdi da je pritvoren i osumnjičen za trostruko ubistvo samo na osnovu očevog iskaza - kaže izvor Kurira.

Džonićeve kolege su juče ispričale da su 26. i 27. septembra, kada su vlasnik menjačnice Goran Đokić (57), njegova žena Gordana (56) i ćerka Lidija (25) ubijeni, pa spaljeni, imali neku vrstu pretrage terena.

- Nisam kod Stefana tih dana video ništa neuobičajno, da je bio nervozan ili slično. Normalno se ponašao, nije moglo da se nasluti da je u umešan u bilo šta - rekao je jedan od vojnika, s kojim je Stefan bio u jedinici. On je naveo da je cela jedinica bila na okupu.

Filip Domazet, advokat Stefana i Milana Džonića, rekao je da je zadovoljan iskazima današnjih svedoka.

- Smatram da će se dokazati da moji branjenici nisu umešanio u ovaj težak zločin. Ne vidim nikakvu njihovu povezanost sa tim. Ne mogu da ulazim u to šta je rekao prvoosumnjičeni, ali odbrana je sada zadovoljna u kom pravcu ide istraga - rekao je Domazet.

Podsetimo, na placu kuće u koju se Stefan Džonić još nije uselio, ispod drveta je nađen zakopan novac, oko 43.000 evra. Kako smo ranije pisali, utvrđeno je da je taj novac pripadao Đokićima, a na novčanicama je nađen DNK Gorana Džonića, ali i Gorana Đokića.

Svedočiće žena i majka

- Goran Džonić je posle hapšenja rekao da je moguće da je njegov sin zakopao te pare, jer su nađene na njegovom imanju - podseća izvor. Tužilaštvo će u sredu nastaviti saslušanje svedoka, a kako nezvanično saznajemo, pozvane su majka i supruga Gorana Džonića, ali i kolege njegovog drugog sina Milana, koji radi kao vatrogasac u Nišu.

Takođe, u sredu bi trebalo da svedoče i supruga i prijateljica braće Konstantina i Kostadina Miloševića, koje je Goran Džonić takođe označio kao svoje saučesnike.

Goran u četvrtak ponovo pred tužiocem

Još jedno saslušanje Goran Džonića zakazano je za četvrtak.

- Džonić će verovatno biti saslušan da bi pojasnio neke svoje navode, jer je prvo dao iskaz, uperio prstom u sinove i braću Milošević, a onda dao neki drugi iskaz i na kraju se branio ćutanjem. Ima tu niz nelogičnosti. U svakom slučaju njegova umešanost je do sada dokazana. Jeste da na pištolju nema njegovih tragova, ali je za sada sigurno da je bio na mestu zločina i na mestu gde je zapaljen automobil. Da li je on bio egzekutor, to je još uvek nejasno, a kada je optužio braću Milošević da su pucali u Đokiće, u sve to se ne uklapa prigušivač koji mu je čovek navodno napravio za poljoprivrednu mašinu - rekao nam je čovek upoznat sa detaljima predmeta.

"Ovo je užas, kako ću da se vratim u selo?"

Kako saznajemo, Stefan Džonić se nalazi u čudu, a svojim cimerima u pritvoru se svakodnevno žali kako ga je namestio rođeni otac.

- Ovo je užas, kako ću posle svega da se vratim u selo? - požalio se u pritvoru.

Naš izvor kaže da je Stefan prilično samouveren kada je njegova krivica u pritvoru, odnosno on tvrdi da je nevin i tako se i ponaša.