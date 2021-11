DŽONIĆ SAM UBIO ĐOKIĆE? Jeziva veza ubistva Jelene Marjanović i porodice iz Aleksinca!

Ubistvo pevačice Jelene Marjanović i tročlane porodice Đokić gotovo izvesno su zločini koji su privukli najveću pažnju javnosti u poslednjih nekoliko decenija!

Ekspert za bezbednost Gordana Mišev ocenila je da je suđenje povodom ubistva Jelene Marjanović apsurdno.

- Mediji su preneli veštačenja forenzike i Telekoma i ja mogu samo da kažem da je to suđenje dovedeno do apsurda. Slučaj Marjanović je školski primer nemarnog vođenja istrage. Da vi posle pet godina nemate osuđenog počinioca istrage je zaista strašno. Razlika između Đokića i Marjanovića je upravo u toj istrazi, vidite da ovde za četiri nedelje imate ubicu, a ovde ni za četiri godine nemate. Jedino što je zajedničko ubici Đokića i Jelene Marjanović je to što je zločin počinio psihopata - naglasila je Mišev.

Razlog zašto još nemamo ubicu prema njenom mišljenju jeste taj što je nemarno urađena istraga.

- Zoran je i dalje glavni osumnjičeni za ubistvo Jelene Marjanović, a razlog zašto to još nije urađeno je upravo nemarnost izvođenja svih dokaza. Vi imate taj apsurd da je na jednoj nogavici blato, na drugoj ne, kao da čitate neku parodiju, a ne ozbiljno veštačenje. Njemu je bio isključen telefon, nema alibi za tu noć, a dosta se polemisalo oko toga. Forenzika radi sjajnu stvar u Srbiji, ali problem kod nas je što vi nemate pravo na forenzičarsko svedočenje već samo na zapisnik - smatra Mišev.

Osvrnula se i na ubistvo Đokića i naglasila da od zelenaša novac najčešće pozajmljuju očajni ljudi koji su spremni na sve.

- Đokići su bliski nekim drugim slučajevima gde su isto likvidirane cele porodice i isto je bio slučaj zelenašenja. Ja sam davno rekla da je zelenašenje jedan krivični delikt i da ljudi koji pozajmljuju novac zaista ljudi koji su očajni i koji su u stanju sve da urade. Pošto se prvo govorilo da je u pitanju organizovan zločin, to je Džoniću dalo jedan vetar u leđa da počne da optužuje sve oko sebe. Ipak, mesecima je planirao zločin, od komšije je tražio da mu napravi prigušivač, zatim se žalio da mu se pokvario motor i na kraju imate snimak gde on kupuje gorivo. Realno je to mogao i sam da uradi - kaže eksper za bezbednost.



Vojnici su inače potvrdili alibi Stefana Džonića i naveli da je bio na dužnosti u vreme masakra.



Naglašava da nije nemoguće da je Džonić sam ubio rođake.

- Da čovek optuži svoje sinove je zaista stravično. Veliki je manipulant. Džonić je iz struktura bezbednosti koji je dobro znao kako prikriva dokaze tako što spaljuje i auto i tela, ali taj momenat da on optužuje sinove za koje je verovatno znao da su tu noć na poslu i da neće biti optuženi i da će to samo da mu prolongira podizanje optužnice i suđenje, pa onda kad je shvatio da će mu to propasti, počeo da je meša određene ljude iz kriminalnog miljea. On je njih optužio, njih koji su bili u inostranstvu i vratili se da bi svedočili i prošli poligraf... Ako pogledate rekonstrukciju događaja nije nemoguće da je zaista sam to uradio. Izjavio je da je kad je izašao iz auta prvo likvidirao Gorana, što je zaista i moguće, a onda majku i ćerku koje su krenule da histerišu. Zaista nije nemoguće da je sam sve to izveo. Sve je mogao pre zločina da pripremi, što i jeste uradio. Ja mislim da će ovo biti jasan slučaj, meni je fascinantno da je on tražio da kaže gde je ostatak novca da bi bio pušten. E to je ta psihopatija. Nema osećaj da je nešto loše uradio - navela je ekspertkinja za bezbednost.