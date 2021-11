SLEDI SERIJA SASLUŠANJA povodom ubistva porodice Đokić! Džonić OČI U OČI sa braćom iz Moravca, vatrogasci svedoče o alibiju njegovog sina!

U Višem javnom tužilaštvu u Nišu danas i sutra nastaviće se saslušanje svedoka u sklopu istrage brutalnog ubistva tročlane porodice - Gorana (57), Gordane (56)i Lidije Đokić (26) iz Aleksinca.

Očekuje se da danas prvo budu saslušana petorica vatrogasaca, kolega Milana Džonića, sina prvoosumnjičenog Gorana Džonića, koji bi trebalo da se izjasne o njegovom alibiju, da je u noći između 26. i 27. septembra, kada su oteti ubijeni članovi porodice Đokić, bio na svom radnom mestu u Aleksincu i da ga nije napuštao. Milan je uhapšen sa svojim bratom Stefanom, jer ih je otac doveo u vezu sa zločinom tako što je nakon hapšenja, upitan da li bi njegovi sinovi mogli da pčine tako nešto, izjavio „možda bi i mogli“.

Nakon vatrogasaca, biće saslušano troje svedoka koji bi trebalo da se izjasne o alibiju Braće K. M. i A. M. iz Moravca, koje je Džonić imenovao kao navodne izvršioce zločina, iako ih ništa od pronađenih dokaza niti poligrafska testiranja ne dovode u vezu sa krivičnim delom. Poziv tužilaštva da daju izjavu dobila je majka braće koja živi u Švedskoj ali je u vreme zločina bila u Moravcu, supruga jednog brata i devojka drugog. Joke su izjavili da nemaju nikakve veze sa zločinom, da je jedan bio kod kuć a drugi sa devojkom, o čemu postoje jasni dokazi. Oni su dva puta prošli poligraf, a iz inostranstva gde žive, došli su na poziv policije kada su uhapšeni.

Za četvrtak je predviđeno ponovno saslušanje Gorana Džonića ali je posebno bitno to što će se toga dana u prostorijama tužilaštva naći i braća Jojke kako bi se izvršilo prepoznavanje. Džonić je u svojoj poslednjoj odbrani, rekao da njegovi sinovi nemaju ništa sa zločinom, već da su ga braća Jojke ucenili i primorali da im pomogne da kobne noći zaustavi auto Đokića a da je jedan od braće navodno, likvidirao celu porodicu. U sklopu istrage Džonić će morati da se pogleda u oči sa Jojkama, pa ostaje da se vidi da li će i nakon toga ostati pri odbrani, ili će ispričati neku treću priču.

Očekuje se i saslušanje bravara koji je napravio prigušivač?

U četvrtak je u planu da se saslušaju još neki svedoci, koji imaju saznanja o ovom slučaju, a to bi mogli biti bravar koji je Džoniću napravio prigušivač, misleći da pravi deo za poljoprivrednu mašinu, mladić koji je dovezao Džonića 26. septembra popodne od Tešice do Moravca a kojem je ispričao da mu je motor kod majstora. No, kako mu je skuter bio na popravci kod majstora u avgustu a ne tog dana, sumnja da je Džonić u Tešicu dolazio da sakrije dvotočkaš na mestu gde će nakon otmice i ubistva u toku noći zapaliti „pasat“.

U ponedeljak su saslušana petorica pripadnika Vojske Srbije, kolega Stefana Džonića, koji su potvrdili njegov alibi da je kobne noći bio u bazi u Kopnenoj zoni bezbednosti kod Medveđe koju nije mogao da napusti neprimećen, te da se nije ponašao neuobičajeno.

Kako je „Blic“ pisao, svi dosada nađeni tragovi direktno sa zločinom povezuju jedino penzionisanog vatrogasca Džonića, brata od tetke ubijenog Đokića. Njegov DNK je na novcu i vreći, iskopanoj iz voćnjaka njegovog sina koji je tog dana bio odsutan. Pištolj, za kojim je balističkim veštačenjem utvrđeno da je iz njega ubijena porodica Đokić, nađen je u kući Džonićeve žene Suzane u Aleksincu gde je bio sakriven u ventilacionom otvoru. Nekoliko časova pre nestanka porodice Đokić, Džonić je snimljen na benzinskoj pumpi u Aleksincu kako toči gorivo u kantu a sigurnosne kamere u Tešici snimile su „pasat“ Đokića kako sa zemljanog puta dolazi iz pravca Moravca u dva časa iza ponoći, i Džonićev žuti skuter kako se vraća dva časa kasnije istim putem.



