POLICIJA ZNALA ZA DŽONIĆEVU LJUBAVNICU I PRE HAPŠENJA! Bivši obaveštajac: Nemoguće da članovi porodice danima nisu primetili da ŽIVE SA UBICOM

"Ne možete živeti u kući sa ubicom da ne primetite njegovo ponašanje toliko dana. Osuđujem njegove sinove jer rade u državnoj službi, a nisu primetili da žive u kući sa ubicom."

Policija sumnja da je Goran Džonić namerno slagao da su mu sinovi i braća Kostadin i Konstantin Milošević pomagali u zločinu kako bi zaštitio svog pravog pomagača u ubistvo tročlane porodice Đokić.

Na mestu zločina je prema nezvaničnim informacijama Kurira pronađena ženska minđuša koja nije pripadala ni Gordani, ali ni Lidiji Đokić, tako da se pretpostavlja da je ispala saučesnici koja je Džoniću pomagala u zločinu.

- Strah me da slučaj prelazi u latinsku seriju. Počinje da me podseća na slučaj Marjanović. Možete da mislite kako to izgleda kada se ljudi skupe sada na slavama i šta pričaju - rekao je nekadašnji obaveštajac Boža Spasić.

Spasić podseća da smo u početku potcenjivali ubicu.

- Sad vidimo da je dosta detaljno pripremio čin ubistva i kako će odugovlačiti istragu. Uključio je sinove iako ih je video da su otišli na posao i druge prijatelje čime je dobijao na prostoru ili je želeo da se to priča da bi pripremao odstupnicu. To je uobičajeno ponašanje nekoga ko se dugo pripremao za taj zločin. Notorna je činjenica da će istraga morati da utvrdi ulogu svih ljudi koje je prijavio. Ne možete živeti u kući sa ubicom da ne primetite njegovo ponašanje toliko dana. Osuđujem njegove sinove jer rade u državnoj službi, a nisu primetili da žive u kući sa ubicom - rekao je Spasić.

Mediji, prema njegovim rečima, ne mogu da utiču na istragu.

- Policija sve zna! Policija je za ljubavnicu znala i pre nego što je uhapšen. Biće još hapšenja. Nije rekao sve što zna iz straha ili iz želje da prikrije nekoga. Očekujem da bude još hapšenja i to pomagača ili ljudi koji su prikrivali zločin - rekao je Spasić.