Jedan od vođa Partizanove navijačke grupe "Alkatraz" Ljubomir Marković Kića (39) hladnokrvo je ubijen pre dve godine u ulici Grčića Milenka u Beogradu i, mada su iznošene informacije da je poznato ko stoji iza likvidacije, do danas nije otkrivio ni ko je nalogodavac ubistva ni ko je pucao.

Marković je ubijen prvog novembra 2019. godine u neporsrednoj blizini osnovne škole nekoliko sekundi nakon što je sa grupom prijatelja izašao iz balona u kom su igrali fudbal.

Događaju su svedočili njegovi prijetelji, prolaznici, a snimila ga je i kamera sa obižnjeg objekta. Uprkos svemu tome, iako je pominjano da je policija rasvetlila zločin, javnosti zvanično nije obeldovanjeno nijedno ime povezano sa njim, niti je iko zbog istog uhapšen.

Maskirani napadač sa kapuljačom na glavi prišao je laganim hodnom žrtvi koja je stajala među prijateljima. U jednom trenutku Marković je pogledao u levu stranu i kada je video svog ubicu počeo je da trči. Do danas je ostalo nejasno da li je to učinio zato što je prepoznao napadača ili je video da je izvadio oružje.

Pretrčao je ulicu i u trenutku kada se našao ne benzinskoj pumi sustigli su ga meci, pao je, a ubica je prišao i hladnokrvno ga overio sa dva hica u glavu. Sa lica mesta je pobegao crnim BMW-om X5 šabačkih registracionih oznaka, u kojem ga je po svemu sudeći čekao saučesnik. Spustili su se ulicom Grčića Milenka ka Ustaničkoj, odakle im se izgubio trag.

U vreme pre nego što je ubijen, Marković je planirao da osnuje novu navijačku grupu sa Goranom Klještanom, navijačem koji je mesec dana pre ovog ubistva preminuo u teretani tokom treninga. Njih dvojica su na taj način želela da se odvoje od Partizanovog juga, na kom je u tom trenutku primat držala kriminalna grupa "Principi", koja je tada još uvek nosila epitet navijačke, dok u februaru ove godine nisu uhapšene vođe Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, i Marko Miljković sa još 29 svojih saradnika, a koji su sada optuženi za najmanje pet ubistava, otmicu, silovanje, kao i za trgovinu drogom i oružjem. Nakon Klještanove smrti, Marković je priču nastavio sa njegovim bratom Darkom Klještanom. Otpočetka se spekulisalo da je Kiću ta želja koštala glave.

U maju ove godine predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je policija ima saznanja o ovom ubistvu, ali do danas niko zbog njega nije izveden pred lice pravde.

- Biće iznenađenje da vidite ko je ubio gospodina Kiću, ne mogu da se setim sada, izvinjavam se porodici. Mi to operativno znamo, ostalo je da se prikupe dokazi. Znamo i ko je izvršilac i ko je nalogodavac. Interesantno je kako to sve ide i izgleda - rekao je Vučić.

Nakon ove njegove izjave, Bojan Hrvatin, svedok-saradnik protiv Belivukovog i Miljkovićevog klana, ispričao je da upravo oni stoje iza ove likvidacije, kojom su želeli da uspostave apsolutnu vladavinu na tribini i da pošalju poruka svima koji ne žele da rade po njihovom.

- Da bi zauzeli to mesto na tribini, on (Miljković) je bio ubeđen da mora da se pomeri, da se smakne Kića - rekao je Hrvatin i objasnio da mu je rečeno “da je to najbolji način da se zaplaše sve ostale frakcije na Partizanovoj tribini, koja je bila razbijena”.

Osim nalogodavaca, Hrvatin je u Tužilaštvu naveo i ime egzekutora rekavši da ga je počinio Lainović. Pretpostavlja se da je u pitanju Ljubomir Lainović, koji je nakon ovog ubistva i nestao.

Na prvoj narednoj utakmici sve frakcije navijača su odale počast ubijenom Markoviću, koji je uživao ugled u navijačkom svetu. Povike njegovog imena sa juga druge strane stadiona nisu prihvatile, jer se otpočetka za ovu likvidaciju upiralo prstom u njihove vodeće ljude.

"Brate, ovo nisi zaslužio" bio je jedan od transparenata koji su istakle navijačke grupe sa istočne tribine. One su ostavile poruku na tribini "Sad sve gubi smisao", aludirajući da borba oko tribine nije ono zbog čega je neko trebalo da izgubi glavu, nakon čega su napustile stadion. Tada su se "Partizanovci", navijači sa istolne tribine, povukli i prestali organizovano da dolaze na utakmice.

Oni su na godišnjicu smrti na mestu gde je ubijen ostavili cveće i navijačka obeležja.

