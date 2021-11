U Višem javnom tužilaštvu u Nišu juče je završeno saslušanje još pet svedoka, kolega Milana Džonića, sina Gorana Džonića osumnjičenog za ubistvo tročlane porodice Đokić. Kako se saznaje, svi svedoci su potvrdili da je Milan Džonić u noći ubistva, bio u vatrogasnoj stanici na svom radnom mestu.

Mladen Radulović urednik portala dnevnog lista Kurir, ističe da se danas nastavljaju saslušanja, kao i to da će se ispitati novi svedoci, dodajući da se i od muškarca od kog je Džonić tražio prigušivač biti posebno ispitan.

- Sada se pojavljuju ljudi sa alibijem. Svi imaju alibi osim samog Džonića. Nije on neki Rambo koji je pobio celu porodicu, on je imao pomagače. Sada se traže dokazi, a siguran sam da se već zna ko su saučesnici - dodao je Radulović.

- Juče se pojavila informacija, a to je da je stražar čuo da je on kroz zube rekao: "Ubio sam đubre, pritiskao me za pare". Ostaje da vidimo da li će i taj stražar da svedoči - naveo je Radulović.

Kako je Radulović dodao, ubica je dugo pratio navike žrtava, ali se i dalje postavlja pitanje ko su monstrumi koji su saučesnici u izvršenju zločina.

- Kada je reč o tome da li je planirao sve. Ne mislim da je računao da će ćerka biti tu. On je u naletu ludila, psihopatije pobio celu porodicu. Kada je video da je devojki ubio oca, mržnja je bila glavni pokretač - naveo je Radulović.

Gordana Mišev, ekspert za bezbednost, ističe da je, kada se desilo ubistvo, prvi natpisi u novinama bili takvi, da se radilo o koristoljublju, nakon čega se svedočilo o paljenju žrtava, nakon čega je usledilo i hapšenje Džonića, koji je nakon sinova, osudio braću Milošević, jer oni, kako je dodala, već imaju kriminalnu prošlost.

- Džonić menja iskaze, ili da bi sakrio pravog saučesnika, ili da navede istragu da dobije neku dijagnozu, kako bi se spasio velike kazne. On je inteligentan, i sa tom svojom inteligencijom pokušava da manipuliše. On je obrisao tragove sa pištolja, ispaljena čaura je dokaz, dakle, forenzičarima neće biti problem da povežu slučaj. Spominjana su dva pištolja, pa crveni auto, pa đuti skuter. On želi da pokaže da on nije normalan, i da ne treba da završi u zatvoru - rekla je Mišev.

Kako je Mišev dodala, ovo nije prvi slučaj, dodajući da je Džonić zasigurno, zbog velikog duga koji nije mogao da vrati, smatrao da mu ubijeni nanosi zlo.

- On kao vatrogasac nije sebi mogao da priušpti takav stadard kakvim je živeo. Kod njega se javio čin mržnje i agresije, i zato je ovo ovako i završeno. Oni su bili bliski, supruga je možda i znala da duguje, on je ubistvom svo troje uklonio svedoke. Uzeo je i papir na kom je njegovo ime bilo... On je to dugo i temeljno spremao. Nabavio je gorivo, odredio mesto zločina... - objašnjavala je Mišev.

To je čovek koji ne preza ni od čega - podvukla je Mišev.

Autor: