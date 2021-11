KO JE SPORTISTA KOJI JE UBIO SRPKINJU U LAS VEGASU: Pijan vozio 250 km/h, odmah dobio OTKAZ, preti mu 26 godina ROBIJE!

Devojka srpskog porekla Tina Tintor (23) poginula je u ranim jutarnjim časovima 2. novembra kada je na njen automobil naleteo bivši sportista Henri Rags III.

U pitanju je sada već bivši igrač Las Vegas Rejdersa, kluba američkog fudbala iz NFL lige, koji je vozio neprilagođenom brzinom. Tačnije, pijan je vozio 250 kilometara na sat tamo gde je ograničenje 60, a nesrećnoj devojci nije bilo spasa. Prolaznici su probali da joj pomoglu, ali je automobil u kome je bila sa svojim psom izgoreo.

Rajdersi su inače odmah otpustili Henrija Ragsa (22) koji se u sredu pojavio na saslušanju, ali se nije izjasnio da li je kriv, međutim malo toga je na njegovoj strani i preti mu čak 26 godina zatvora.

Zbog nasilničke vožnje jedna osoba je izgubila život, a i sam je završio u bolnici kao i devojka koja je bila sa njim u automobilu. U pitanju je devojka Kiara Dženaj Kilgo-Vašington, sa kojom ima kćerku, ali njihove povrede nisu toliko teške i očekuje se da će se u potpunosti oporaviti.

Near the crash site of the deadly DUI involving Henry Ruggs III, support is pouring in for the woman killed. Tina Tintor was just 23. pic.twitter.com/UfAaB0daxg

"Saosećamo sa porodicom žrtve ove užasne tragedije. Nastavićemo da prikupljamo činjenice i pratimo šta se dešava, ali naše misli u ovom trenutku su sa onima na koje utiče ovaj incident", napisali su Rajdersa pošto su ga otpustili.

Henri Rags je inače rođen 1999. godine i igra na poziciji "vajd risivera". Bio je jedan od najtalentovanijih igrača generacije pošto je sa Alabamom osvojio koledž šampionat 2017. godine, pa su ga zato Rajdersi draftovali kao 12. pika prve runde i nadali se da su uboli "premiju".

Tina Tintor and her dog were horrifically killed by a drunk driver in a violent crash.



The least serious crime the driver can face is vehicular manslaughter. Nevada law requires three prior DUI convictions on the driver's record to charge vehicular homicide.



Is that justice? pic.twitter.com/SzWADBOR50