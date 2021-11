Saslušavan je kao glavnoosumnjičeni za ubistvo porodice Đokić.

Braću Kostadina i Konstantina sam upoznao 15 dana pre ubistva. Dali su mi poseban mobilni preko kojeg smo komunicirali. Jedan od njih je pucao u Đokiće. Gorivo sam točio jer mi je trebalo zbog kosilice...

Ovako se, između ostalog, Goran DŽonić juče je pred Višem javnim tužilaštvom u Nišu gde je četiri sata saslušavan kao glavnoosumnjičeni za ubistvo porodice Đokić, branio. On je pred tužiocem doveden kako bi ponovo odgovarao na pitanja o zločinu koji je potresao ceo region, međutim i ovoga puta bio je kontradiktoran, nesiguran, menjao je iskaze, a ljude koje je označio kao saizvršioce, dan ranije nije mogao da prepozna u potpunosti.

- Sve vreme tokom saslušanja se grčio, ponašao se kao da je bolestan i to sve u cilju da pokaže svoju fizičku nesposobnost da je u stanju da izvrši ubistva za koja se tereti. U jednom trenutku je čak počeo i da preti kako će razbiti glavom o zid, da bi navodno najviše voleo da okonča život. Već u drugom momentu bio je hladnokrvan, manipulatorski nastrojen, bez trunke empatije, kajanja, žaljenja – tvrdi izvor blizak istrazi.

Prema pisanju medija, DŽonić je priznao da je bio na mestu u ubistva te noći ali i da je on samo "tipovao" rođake.

- Za taj svoj učinak je navodno dobio samo 10.000 evra, kako je rekao, koliko mu je i bilo potrebno da vrati dugove. Kada je upitan da opiše zločin, DŽonić se zgrčio i rekao da se ne seća tačno kako je to izgledalo, izjavio je da ima crnu rupu. Na sledeće pitanje koliko je pucnja čuo, DŽonić se zbunio. Prvo je rekao četiri, ali se posle ispravio i rekao samo jedan. Kako je objasnio, nakon tog prvog pucnja se udaljio – objašnjava izvor, pa dodaje da je situacija u sledećem trenutku postala još bizarnija.

Na pitanje sa koliko je metaka ubijen Goran Đokić, glavnoosumnjičeni je odgovorio sa jednim, a u tom trenutku se čak i nasmejao ne pokazujući nikakvu empatiju prema ubijenim rođacima.

On je kao egzekutore osumnjičio jednog od braće Milošević koji je navodno sve odradio sam dok je drugi brat navodno bio u autu sa prijateljem koji ih je vozio i DŽonićem.

- Na prvom saslušanju je tvrdio je da je taj koji je pucao ćelav, krupan i mišićav i da ima tetovažu u boji, a već juče nije mogao da se seti kako izgleda njegova tetovaža, a na prepoznavanje je pokazao na brata koji nije ćelav. Govorio je da su su strašni, opasni, kriminalci, uvek šetaju u grupi. Kako je izjavio, hteo je da prizna da je on počinio ovaj zločin samo kako ne bi oni ubili još nekoga. Taj pištolj što je pronađen, DŽonić je rekao da ga je kupio na crno. Kupio ga je, kaže, zbog bezbednosti roditelja i porodice, jer su mu pretili da će mu pobiti celu porodicu i sinove.

Poznanstvo, makar po verziji Gorana DŽonića, između njega i ostalih osumnjičenih traje svega nekoliko dana.

- Rekao je da se znaju tačno 15 dana pre nego što se dogodio zločin. Takođe, izjavio je da su braća Jojke znale da ima pištolj, a na pitanje Tužioca kako je moguće da su znali posle samo 15 dana poznanstva, DŽonić se branio ćutanjem.

Kako tokom istrage nije utvrđeno da između prvoosumnjičenog DŽonića i lica koja je on optužio nema komunikacije putem telefona, DŽonić je imao spreman odgovor.

- Kako je rekao, Konstantin mu je dao mobilni telefon marke Nokia, ali se ne seća modela. Model je star preko 20, 25 godina, a dobio ga je desetak dana pre ubistva i služio je isključivo za komunikaciju vezanu za sam zločin. Nakon izvršenja likvidacije cele porodice, telefon mu je oduzeo upravo jedan od braće – otkriva nam sagovornik.

Kako dalje dodaje, o većoj količini benzina koju je kupio dan uoči ubistva, DŽonić se pravdao pedantnošću.

- Rekao je da je benzin točio zbog kosilice jer on ne dozvoljava da trava mnogo poraste, a on voli da održava imanje. Nakon toga su puštene slike sa mesta gde je nađen novac, što je DŽonićevo imanje, gde se u pozadini vidi zapušten voćnjak sa travom skoro do kolena, na te slike, takođe, on nije imao komentar - navodi izvor.