UHAPŠEN MANIJAK! MUP APELUJE: Građani koji su uznemiravani od strane muškarca sa slike, da se jave Policijskoj upravi za grad Beograd!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu efikasnim radom rasvetlili su više krivičnih dela polno uznemiravanje i uhapsili D. J. (1978).

On se tereti da je, od marta do oktobra ove godine, na teritoriji Čukarice i Savskog venca, pratio i presretao oštećene, skidao se pred njima pokazujući im polni organ i dodirivao se, a potom im upućivao reči neprimerene sadržine i seksualne konotacije. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Mole se građani koji su oštećeni na isti ili sličan način, a koji prepoznaju osumnjičenog sa fotografije kao izvršioca, da se jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona: 011/279-75-17 i 064/8927-844.

Autor: M.Mijatović