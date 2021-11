POGLEDAJTE AKCIJU HAPŠENJA DVOJICE MALOLETNIKA! Vulin poručio: Građani Srbije treba da znaju da je policija tu da osigura njihovu bezbednost! (VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu efikasnim radom uhapsili su D. J. (2002) zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela razbojništvo i razbojništvo u pokušaju.

Kako se sumnja, on je zajedno sa trinaestogodišnjakom, 6. novembra u večernjim časovima u gradskom prevozu, uz upotrebu fizičke snage, od jednog maloletnika oduzeo manju svotu novca, dok je od drugog maloletnika zahtevao da mu preda određene lične stvari. Tom prilikom oštećeni maloletnici su zadobili lake povrede, a niko od odraslih u autobusu nije reagovao. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, dok će trinaestogodišnjak biti doveden u nadležnu socijalnu ustanovu. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je da policija sa istom pažnjom i jednako efikasno postupa u slučaju svakog krivičnog dela, jer se ona ne mere novcem, već strahom koji izazivaju kod građana i osećajem njihove sigurnosti. „Strah roditelja i dece nema cenu. Razbojnici koji su napali ove dečake efikasnim radom policije uhapšeni su. Građani Srbije treba da znaju da je policija tu da osigura njihovu bezbednost i da će jednako snažno i efikasno reagovati bilo da je reč o tome da je nekom detetu razbojnik ukrao patike ili se radi o krivičnom delu kojim je počinjena višemilionska šteta na račun budžeta“, rekao je ministar Vulin. Istakao je da je bio jasan kada je rekao da se rad policije meri prema tome koliko se obični ljudi osećaju bezbedno. „Jednaku angažovanost i efikasnost očekujem kako u rasvetljavanju krivičnih dela organizovanog kriminala, tako i uličnog kriminala kojim su naši građani najviše pogođeni“, rekao je ministar policije koji je pripadnicima Policije uprave za grad Beograd čestitao na upornosti, tvrodglavosti i uspešnosti.

Autor: M.Mijatović