REČI TUGE I BOLA POKORILE DRUŠTVENE MREŽE! Srpska zajednica i Amerikanci se opraštaju od tragično nastradale TINE!

Srpska zajednica i brojni američki državljani koji su poznavali Tinu Tintor, Srpkinju koja je stradala 2. novembra u stravičnoj nesreći u Las Vegasu, potreseni su vešću o njenoj smrti.

Na GoFundMe stranici, koju je pokrenula porodica stradala Tine, ostavljeno je na stotine komentara podrške njenom bratu Đorđu i majci Biljani. Mnogo je onih koji se sa sećaju mlade devojke i tuguju zbog njene prerane smrti.

"Naša pravoslavna srca puna su tuge draga Tina. Vječnaja pamjat", stoji u jednom od komentara.

Iz brojnih poruka podrške može se videti da su svi, koji su poznavali Tinu, ovu mladu devojku veoma poštovali i voleli.

"Sećam se Tine iz osnovne škole. Družila se sa mojom ćerkom. Neka Bog blagoslovi nju, Maksa i porodicu Tintor u ovim teškim trenucima", napisala je Kimberli Servantes, koja je donirala novac kako bi se pokrili troškovi sahrane.

Žena po imenu Alisa kaže da ne može da pronađe reči utehe za porodicu.

- Stalno mislim na njih. Molim se za sve vas - navela je u komentaru.

Od Tine su se oprostili i Milan, ali i Stjuart, koji je rekao da tinu nikad neće zaboraviti. Deniz Ozeri je izrazio saučešće svima koji su poznavali Tinu i njenog psa Maksa.

- Ne mogu da prestanem da mislim na njih dvoje. Neka sećanje na njih bude blagoslov - napisao je Ozeri.

- Svi ćemo pamtiti Tinu i Maksa i čuvati ih u našim srcima. Toliko mi je žao zbog vašeg gubitka. Neka počivaju u miru - napisao je Lijam.

"Srce mi je slomljeno"

Komentare su ostavljali i naši građani koji žive u SAD, koje je ova tragedija veoma pogodila. Od Tine su se opraštali i ljudi koji je nisu poznavali.

- Kao vlasnik psa i brat sestri, koja obožava da našeg psa vodi u šetnje kasno noću i rano ujutru, samo mogu da zamislim kroz koju bol prolazi porodica, koja je ostala bez svog člana zbog neodgovornog ponašanja pojedinca, koji nije imao prava da sedne za volan pod dejstvom alkohola. Ova donacija ne predstavlja mnogo, ja sam samo jedan, ali izražavam saučešće porodici stradale devojke - napisao je izvesni Alberto.

Posebno su bile potresne poruke fanova Las Vegas Rajdersa, čiji se igrač Henri Rags tereti da je izazvao stravičnu nesreću u kojoj je Tina izgubila život.

- Izražavam saučešće porodici Tintor. Čitavog života navijam za Rajdere i srce mi je slomljeno jer je jedan od naših igrača izazvao ovu stravičnu nesreću svojom nemarnošću. Nosim vas u srcu i nek vas Bog blagoslovi - napisao je anonimni donator.

Rajan Frej, koji je takođe navijač Rajdera, pokušao je da nađe prave reči da uteši porodicu.

- Znam da sada verovatno gajite određena osećanja o timu, s obzirom na okolnosti, ali želim da znate da će vam fanovi pomoći na svaki mogući način. Mnogo mi je žao zbog vašeg gubitka - naveo je fan popularnog tima američkog fudbala.

Javili su se i mnogi drugi fanovi, koji su rekli da se nadaju da će porodica tužiti igrača koji je pijan seo za volan i udario u Tininu "tojotu".

U komentarima je bilo i onih koji nisu mogli da se suzdrže od javne osude Henrija Ragsa.

- Stomak mi se okreće zbog stravičnog načina na koji su ova mlada devojka i njen pas izgubili život. I sve to zbog razmaženog, bahatog, nesmotrenog egomanijaka, preplaćenog sportiste koji je morao da zna da ne sme pijan da sedne za volan. Gubitak ove porodice je strašan, jer su oni došli u Ameriku da pobegnu iz ratom zahvaćene zemlje, što ovu tragediju čini još većom. I ja isto vozim "RAV 4", i tokom noći često idem u akcije spasavanja životinja. I ja sam lako mogla da postanem žrtva pijanog vozača. Možda bi deo ovog novca mogao da bude preusmeren na to da se promene zakoni i da bude oštrija kazna za one koji pijani nekog ubiju. I 20 godina da robija, neće biti dovoljno - napisala je izvesna Vitni Smit.

Ona je istakla i da bi proizvođači automobila trebalo da razmisle o tome da ograniče brzinu do 100 kilometara na čas.

- Ulice i autoputevi nisu za trkačke automobile. Gospode, primi Tinu i Maksa kod sebe. Moje saučešće porodici i prijateljima - dodala je Vitni.

U komentarima se oglasila i žena iz Francuske čija ćerka živi u Vegasu. Rekla je da ne može ni da zamisli količinu tuge sa kojom se porodica Tintor suočava.

- Bila je anđeo, i otišla je sa anđelima - stoji, između ostalog, u brojnim komentarima podrške porodici Tintor.

Podsetimo, Tina je poginula kada je u njen automobil udario Henri Rags (22), zvezda američkog fudbala, pri brzini od skoro 250 kilometara na sat. Od siline udara Tinin automobil se zapalio, a 23-godišnja devojka ostala je zarobljena u vozilu sa psom. Prolaznici su pokušali da joj pomognu, ali se vatra brzo širila.

Rags je izazvao nesreću pod dejstvom alkohola, a policija je saopštila da je sportista viđen nekoliko sati pre nesreće kako uživa na žurci u Las Vegasu.

Pušten iz zatvora uz kauciju

Kada se prvi put pojavio na sudu, u sredu, zbog optužbi za vožnju u alkoholisanom stanju, izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba izgubila život i nasilničku vožnju, Ragse je bio u kolicima i imao je kragnu.

On je platio kauciju od 150.000 dolara i pušten je iz zatvora. Sudija mu je zabranio konzumaciju alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i da vozi, a oduzet mu je i pasoš.

Naknadno su američki mediji objavili video snimak, na kojem se navodno vidi automobil Ragsa, nekoliko trenutaka pre nesreće.

Na snimcima, koji su nastali 2. novembra u 3:37 časova, vidi se kako bulevarom, velikom brzinom prolazi automobil i nastavlja ka delu u kojoj se, samo nekoliko trenutka kasnije dogodila stravična nesreća u kojoj je Tina Tintor izgubila život.

