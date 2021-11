ŠOK OBRT U ISTRAZI! Majstor koji je napravio PRIGUŠIVAČ za Džonića MOGUĆI SAUČESNIK u zločinu?

Sve organizovao do najsitnijih detalja! Goran Džonić iz Moravca, koji se tereti da je pobio i spalio Gorana, Gordanu i njihovu ćerku Lidiju Đokić iz Aleksinca, koristio je prigušivač na pištolju, koji mu je navodno napravio lokalni mehaničar! Džonić je rekao majstoru da je reč o delu za traktor, međutim, policija ispituje da li je ipak mehaničar znao šta pravi i da li je saučesnik, saznaju mediji.

Prema ranijim saznanjima, jedan od detalja koji je odao Džonića je i prigušivač koji je koristio na pištolju „bereta“, kojim je izvršen zločin. Džonić je kod majstora iz Moravca bio mesec i po pre zločina kako bi mu napravio deo za poljoprivrednu mašinu.

Kada se dogodio zločin, majstor se sam javio i ispričao da je osumnjičeni bio kod njega i tražio da mu napravi metalnu cev sa tačno propisanim dimenzijama s navojem na vrhu.

- Mehaničar važi za poštenog i vrednog čoveka. Kada se dogodio zločin, odmah se setio da je Džonić bio kod njega, a pretraživanjem dimenzija na internetu shvatio je da je reč o prigušivaču. Javio se policiji i rekao da je bio ubeđen da pravi ono što mu je i naručeno, a to je delić za mašinu. Međutim, policija ipak proverava majstora. Postavlja se pitanje kolika je mogućnost da majstor nije znao šta pravi, s obzirom na tačne dimenzije i oblik koji ne odgovara delovima i mašinama za koje je ranije pravio. Ipak je reč o stručnjaku i trebalo bi da pretpostavi. Reč je o dobro poznatim dimenzijama 7,65 milimetara. Ispituje se da li je ipak nešto znao i tako pomogao - kaže izvor blizak istrazi, i dodaje da je prigušivač specifičnih dimenzija u odnosu na oružje na koje se montira:

- Naravno, postoji mogućnost da je mehaničar mislio da je reč o delu mašine. Takođe, naruku mu ide i to što ljudi za njega imaju samo reči hvale, a pritom se i sam u panici javio policiji, shvativši da postoji mogućnost da je upravo on, ne znajući, napravio prigušivač. Takođe, sve se dešavalo mesec i po dana pre izvršenja zločina. Međutim, to svakako ukazuje da je Džonić mesecima unapred planirao ubistvo i da je sve organizovao do najsitnijih detalja - tvrdi sagovornik.

Tražio im pomoć, pa ih spalio i zakopao

U noći između 26. i 27. septembra, Đokići su misteriozno nestali na putu do kuće kada su se svojim automobilom vraćali od Goranove majke u selu Moravac.

Posle višednevne potrage, njihov spaljen automobil pronađen je u ataru sela Moravac, a nekoliko desetina metara dalje pronađena su i njihova spaljena tela u rupi. Identifikovani su na osnovu nakita i delova garderobe.

Sumnja se da ih je Džonić stopirao usput, a zatim ih naveo da siđu s glavnog puta, a potom ih hicima iz pištolja ubio jednog po jednog. Njihova tela su zatim odvučena i spaljena.

Autor: