KUL ČIKA IZ PETNICE OPIJAO I SLIKAO MALOLETNICE, A MOŽE DA IZBEGNE KAZNU? Žrtve su NEME, a ROK sve kraći!

Branislav Savić, predavač Istraživačke stanice Petnica koji je optužen za seksualno uznemiravanje i fotografisanje maloletnica, može da se izvuče ako nijedna navodno oštećena uskoro ne da iskaz tužilaštvu, piše Kurir.

Predavač i urednik Petničkih svezaka Branislav Savić, kojeg je više polaznica Istraživačke stanice Petnica u ispovestima optužilo za seksualno uznemiravanje, vrlo lako može da se izvuče i izbegne robiju jer oštećene još uvek razmišljaju da li da svedoče, te samim tim ovaj postupak i dalje tapka u mestu, i preti da zastari!

Naime, očekivalo se još početkom septembra da će biti gotov predistražni postupak protiv osumnjičenog za zlostavljanje koji je ta dela, kako su tvrdile one, činio od 2003. do 2014. godine. Nakon završenog predistražnog postupka moglo se znati da li ima osnova da se protiv Savića, koga su zvali "Kul čika iz Petnice", vodi proces ili ne i ima li osnova za podizanje optužnice i za koje krivično delo.

Međutim, iz izvora bliskog ovog slučaju, oni nisu ni na korak od pokretanja optužnice jer žene koje tvrde da su bile njegove žrtve - ćute.

- Iskaz su dale dve osobe koje su oštećene pre 20-tak godina, ali one nisu dovoljne za pokretanje optužnice. Potrebno je da progovori neka od devojaka koja je oštećena posle 2013. godine. One još ne žele da pričaju, razmišljaju da li da svedoče ili ne. One su ključne za ovaj predmet i bez njih optužnice nema. Važno je da one progovore uskoro jer slučaj može da zastari. To bi značilo da Savić može da se izvuče bez posledica - rekao je izvor Kurira i dodao da je "jedno je šta se zna, a drugo ono što je dokazivo".

Eventualna krivična dela koja su Savić mogla da se stave na teret jesu seksualno uznemiravanje ili nedozvoljeno snimanje pornografskog sadržaja sa maloletnicama.

Advokat Jugoslav Tintor za Kurir kaže da za sama krivična dela nije zaprećena velika zatvorska kazna - do tri godine robije, i samim tim prema odredbama Krivičnog zakonika ona i zastarevaju u nekom vremenskom periodu od pet godina, a u nekim slučajevima 10 godina:

- Kako je toliko vremena prošlo, nastupa relativna zastarelost krivičnog gonjenja i ne može se goniti po proteku vremena koje Krivični zakonik propisuje. To je ključni problem u odnosu na ona dela koja su načinjena pre 20 i više godina. Sam Krivični zakonik kaže da ako se određena dela ne procesuiraju u tim rokovima koje zakon nalaže - trajno je isključeno krivično gonjenje zbog zastarelosti krivičnog gonjenja i to je završena priča. Za dela iz 2013. godine, ukoliko nema žrtve koja će da posvedoči o onome što je doživela, ne može da se kreira slučaj bez dokaza, Ako žrtve ostanu neme, ni postupanje koje je u okvirima krivičnog gonjenja neće imati rezultat. Ako se postupak pokrene što pre, nade da se Savić osudi ima.

Advokat Tintor objasnio nam je kada slučaj zastareva.

- Onog trena kada se pokrene postupak, više ne važe rokovi relativne zastarelosti, nego apsolutna zastarelost koja je duplo veća. To je caka. Dakle, ako nema pokrenutog postupka, primenjuju se rokovi relativne zastarelosti, to je za krivična dela za koja je propisana kazna više od tri godine, na primer pet godina. Ipak, ako pokrenete postupak, i preduzmete neku radnju da se pokreće postupak, ako neko da iskaz - tada to ne znači da je 2023. da slučaj pada u vodu jer se tada zbog pokrenutog postupka primenjuje apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja koja je 10 godina. Zato je važno prijaviti slučaj, pokrenuti ga, ako uopšte se želi da se pravda zadovolji - objasnio je on.

To bi značilo da dve žrtve koje su progovorile o navodnom zlostavljaju koje se desilo pre 20-tak godina nisu ključne za slučaj jer je njima nastupila relativna zastarelost, i one mogu biti svedoci.

Autor: