UZ PRETNJU NOŽEM POKUŠAO DA OPLJAČKA POŠTU U ŠAPCU: Policija za manje od minut stigla na lice mesta i savladala RAZBOJNIKA

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu, brzom i efikasnom akcijom, reagovali su po prijavi da je u Poštanskoj štedionici razbojništvo u toku i za manje od minut bili na licu mesta, sprečili krivično delo i uhapsili S. S. (1976).

On je, danas oko 12.15 časova, ušao u prostorije štedionice i uz pretnju nožem od radnice zahtevao da mu preda novac. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio razbojništvo u pokušaju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.