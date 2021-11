Darko Elez u celosti je priznao krivicu za krivična dela, koja mu se stavljaju na teret optužnicom u predmetu kodnog imena „Lutka“, saopšteno je iz Tužilaštva BiH. Za optuženog je određena kazna od 15 godina zatvora, kao najstroža kazna u okviru sporazumnog priznanja krivice za organizovani kriminal u istoriji Tužilaštva i Suda BiH.

Istovremeno, stigla je potvrda da će Elez učestvovati u istrazi srpskog tužilaštva, protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka, kao i još nekoliko kriminalnih dela koja mu se stavljaju na teret.

Advokat prof dr. Gordana Božilović Petrović ističe da bi neko lice stupilo tužilaštvu u tom smislu, da bude neki saradnik ono može samo u tom statusu da bude svedok - saradnik.

- Često se desi da to branilac i optuženi predlože, a mi još uvek ne znamo u ovom slučaju kako je došlo do toga. Potrebno je dakle, da se krene od nekog postupka - navodi Petrović.

Kako Božilović ističe, Srbija ima zaključen sporazum sa BiH kao i sa Crnom Gorom, gde je Elez, po tom principu izruče u BiH, iako je uhapšen u Srbiji.

- On može biti običan svedok, a to je drugi status, jer, kada je svedok - saradnik, on mora da govori detaljno, kako svoje, tako i tuđe radnje. To je bitno jer kazne za njega mogu biti blaže, a čak može biti i oslobožen, ako je vrednost njegovog iskaza velika - rekla je Petrović.

Novinar Tanjuga Darko Jevtić objašnjava da je mnogo bitno da Elez progovori, jer on nije mali šraf u sistemu, već čovek od izuzetne važnosti.

- Što se tiče ubistva Ognjanovića, ja znam da je policija tada imala neki trag koji vodi ka Bosni, i da su ubice bile vezane za tu teritoriju, i sada nam je jasno zašto su tada stali - naveo je Jevtić.

- Sada vidimo da se to otvara na drugi način. Elez je sada javnosti više poznat javnosti, ali znamo da je on član od dve kriminalne ekipe u BiH - dodao je Jevtić.

Kako je dodao, važno je to što Elez može da otvori novi nivo istrage, koji će zasigurno otkriti i nova imena i detalje, kako u slučaju Dijane Hrkalović tako i ostalih kriminalnih grupa u Srbije ali i šire.

Ratomir Antonović iz centra za bezbednost i istrage DBA ističe da Elez miože imati dosta informacija, dotičući se i sina Miše Ognjanovića koji je neposredno posle ubistva dao iskaz, gde je napravljen foto robot, čiji opis podseća na Eleza.

- Sa druge strane, znamo da je Belivuk bio partner sa desnom rukom Darka Eleza, mislim da se zvao Slaviša. To je čovek koji je bio oficir za vezu klanova, i svakako oni su imali direktnu povezanost sa Kavačkim klanom, i to je taj trio - dodao je Antonović.

Kako je Antonović istakao, po nekim neformalnim saznanjima, Elez može da dostavi bitne informacije, koje bi mogle da je koštaju bitnije kazne zatvora za bivšu sekretarku.

