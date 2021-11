BRUTALNO MUČENA VINKA SE PLAŠI DA IZAĐE IZ SIGURNE KUĆE! Bivši preti da će je UBITI, obećao joj da će je IZNOSITI U SANDUKU (FOTO)

"Nasilnik služi kaznu u svojoj kući, a ja mojoj ne smem da se vratim. Ne smem da vidim ni rođeno dete", očajna je ova žena.

Svako jutro se probudim s mišlju "koliko mi je vremena ostalo". I svako veče legnem pitajući se to isto. Ja živim s tom mišlju i pitam se gde ću kad izađem iz Sigurne kuće, jer onog trenutka kad odem odavde, ja zaista ne znam koliko mi je još vremena ostalo i koji će mi dan biti poslednji.

Ovako svoju ispovest počinje Vinka Marković, žena koja je preživela jezivo nasilje i koja se sada suočava sa novim problemom. Nasilnik koji ju stravično mučio i umalo ubio, osuđen je uslovno na godinu dana i sada svoju kaznu izdržava kod kuće, dok Vinka svojoj kući ne sme da se vrati, piše "Telegraf".

- Kad je uhapšen, rekao je pred svima: "Čim izađem iz zatvora, ubiću te". Osuđen je uslovno na godinu dana i dobio je zabranu prilaska tri godine, ali svi znamo da je to samo papir. Ne smem da se vratim kući znajući da je on napolju i da može da me ubije bilo kada. Ne viđam ni svog sina, koji je na bezbednom, ali ja ne smem da ga posetim - očajna je ova žena.

Zbog toga je i rešila da o torturi koju je prošla progovori javno. Nasilnika je upoznala pre oko dve godine. On je, kaže, bio opsednut njome i hteo da svaki dan provode zajedno.

- Kada ja nisam mogla, jer imam dete, posao i ostale obaveze, on bi mi po dolasku proveravao telefon, sve poruke na društvenim mrežama.... Tako sam posle tri po meseca zabavljanja dobila prve batine, jer je pročitao poruku koju sam dobila od druga. Prvo mi je lupio jak šamar, zatim me je pesnicom udario u stomak, pa između očiju, da bi me na kraju davio i vređao da sam ku*va, d*olja i kanta za spe*mu. Naša veza je tada okončana, ali se posle više od godinu dana vratio u moj život da sazna s kim sam bila intimna u međuvremenu - priseća se Vinka.

Bio je to 12. jul, oko devet sati uveče. On je došao blizu Vinkine kuće i zapretio da će joj pobiti celu porodicu ako ne izađe. Čim je sela kod njega u auto, zaključao ga je i počeo svoju torturu.

- Odvezao me je kod njega kući gde je nastavio višesatno mučenje. Hteo je da me naruži. Davio me je golim rukama dok ne izgubim svest, a zatim me je udarcima otvorenim šakama budio. Jedno oko mi je bilo zatvoreno, a drugo poluotvoreno. Gledala sam na to drugo i samo molila boga da preživim - priča žrtva nasilja.

Pokušao je da joj slomi kažiprst tražeći da mu da šifru svog gugl naloga, a onda joj je isekao kosu lovačkim nožem i zlatni lančić, koji je isekao na sitne delove. Svaki put kada bi je udario, dodaje Vinka, pljunuo bi je u lice, vređajući je pritom.

- Kada bih pala sa te stoličice na kojoj me je tukao, rekao bi mi "ku*vetino, ustani, šta se foliraš", i onda bi me tukao iznova i iznova. Tri i po sata je trajalo to mučenje. Rekao je da ću odatle izaći u sanduku. Ja sam ga tada uhvatila za ruku i rekla mu " kazaćemo da je bila saobraćajna nesreća". Samo sam želela da preživim. On je tada rekao, "s*ebaću tebe, a s*ebaću i sebe", i pozvao je policiju. Bio je mrtav hladan, kada su došli tražio je cigaretu, kao da smo u kafiću - kaže Vinka.

Priznao je krivično delo. Osuđen je uslovno na godinu dana i dobio je tri godine zabrane prilaska.

- On je sada kod svoje kuće, a ja svojoj ne smem da se vratim. Samo želim da vidim svoje dete ponovo. Ne znam šta je rešenje, možda da neko ko ovo čuje, ponudi smeštaj dobro osiguran kamerama i obezbeđenjem - apeluje ova žena.

Ukoliko trpite nasilje pozovite:

- Sigurna ženska kuća Beograd 0800 011 011 - radnim danima od 10h do 19h, besplatna linija 011 3291 440 - radnim danima od 10h do 19h 062 304 560 - noću od 19h do 10h

- Autonomni ženski centar 0800 100 007 - radnim danima od 10h do 20h, besplatna linija