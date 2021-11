'ULAZI U KOLA, UBIĆU TE!' Komšija otkrio STRAVIČNE DETALJE jezive nesreće u Tutinu! Evo šta je prethodilo likvidaciji Kraljevčanke!

U sredu oko 18 sati bio sam u svom dvorištu kada je taj M. P. "golfom" došao do Majine kuće. Ona je došla do kola i jasno sam čuo kako on navaljuje da uđe u auto.

Viknuo je: "Ulazi u kola, ubiću te!", i uhvatio je za ruku, uvukao u auto i otišli su. Od tog momenta njoj se izgubio svaki trag.

Ovo je ispričao komšija Maje Odalović (35) iz sela Donja Vrba kod Kraljeva, čije je telo sa ranom od metka na slepoočnici u četvrtak oko 14 sati nađeno u Ibru u mestu Ribariće kod Tutina. Osumnjičeni za ubistvo je bio M. P. (55) iz Tutina, čije je telo u subotu pronađeno u selu Vrba, a pretpostavlja se da se obesio.

Prema saznanjima iz istrage, sumnja se da je M. P. ubio Maju u svom "golfu 4" još u Kraljevu, a da je potom sa mrtvom ženom u kolima prešao više od 120 kilometara do Ribarića, gde je telo bacio u reku.

- "Golf 4" je pronađen u garaži kuće M. P. u Tutinu. U autu su nađeni tragovi krvi, kao i čaura, što ukazuje na to da je žena ubijena u kolima. Tragovi krvi nađeni na obali Ibra, ukazuju na to da je on nju tu izvukao iz auta, bacio u vodu, a da se potom odvezao kući, parkirao kola i pobegao - objašnjava izvor.

Komšije iz sela Donja Vrba kažu da se sumnja da je M. P. namamio Maju na prevaru da izađe iz kuće.

- Navodno je došao da joj preda ključeve od automobila, koji joj je registrovao. Bilo je to u sredu oko 18. Od tada je nismo videli, a u četvrtak smo čuli da je njeno telo nađeno u Ibru - kaže jedna komšinica kroz plač: - Znam da su je njeni zvali telefonom, ali nije odgovarala. Znali su da je došao M. P. navodno da joj pomogne oko registracije kola. Bili su u strahu, ali su ipak slučaj prijavili policiji.

Bila veliki čovek

Za ubijenu Maju svi imaju reči hvale i ističu da je bila ponos sela. Kako kažu, ona je živela kao podstanar sa maloletnim detetom i ocem, koji je zbog posla često bio na terenu.

- Živela je ovde više od desetak godina, inače je razvedena. Radila je u fabrici "Leoni", a sve slobodno vreme posvećivala je detetu. Borila se kao samohrana majka da dete ima sve. NJen bivši suprug nije se ovde ni pojavljivao. Ona je detetu bila i majka i otac - priča komšinica. - Bila je veliki čovek. Druželjubiva i spremna svakom da pomogne. Bolovala sam od korone, a ona je došla da me neguje. Kovid je dobila i moja ćerka i, opet, eto Maje da nam pomaže. Rizikovala je da se inficira, ali je nama pomagala. Takva je ona bila.



Bio nasilan, pretukao je u Crnoj Gori

Kako komšije pričaju, Maja je bila prijateljica sa M. P. do te mere da je, pošto se razišla sa suprugom, letos gostovala kod njega u Sutomoru. Kako kažu, da li su bili nešto više od prijatelja, ne mogu sa sigurnošću da tvrde.

- Bila je to neka prijateljska veza, ali je sve puko kada je M. P. postao nasilan. Letos ju je pretukao u Crnoj Gori, pa je Maja to prijavila tamošnjoj policiji, ali niko nije reagovao. Od tada je prekinula svaki kontakt s njim, ali je on ipak povremeno dolazio i navaljivao da se pomire - dodaje komšinica.

Bivši svekar: Prijavio sam njen nestanak, pogodila nas tragedija

Maji je, potvrđuju svi u selu, pomoć i podršku pružao bivši svekar Milorad Lazarević, koji živi na drugom kaju Vrbe.

- Naravno da nas je pogodila tragedija. Ja sam prijavio policiji da je Maja nestala, a sutradan su nas pozvali da potvrdimo da li je ona žrtva. Unuče volim više od svega i sada ga mi čuvamo. Strahovali smo kako će reagovati na vest o smrti majke, ali je on to stoički podneo. Ako je potrebno, obezbedićemo mu i stručnu pomoć - kaže Milorad Lazarević i dodaje da je njegov sin, a Majin bivši muž, trenutno u zatvoru.

- Šta da kažem. Mlad je i neodgovoran. Radili smo u inostranstvu i malo nam je izostala kontrola nad njim. Upao je u loše društvo, i alkohol i droga su mu razorili porodicu - kaže Lazarević.

