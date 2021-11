'DECA NISU SMELA DA PROLAZE ULICOM, PRIČAO IM JE SVAŠTA, ZVAO IH TELEFONOM...' Meštani Čamurlije u šoku nakon hapšenja PEDOFILA INVALIDA!

Deca iz komšiluka su ga izbegavala, nisu smela da prolaze njegovom ulicom jer kad odu kod njega on im priča svašta. Predstavljao se kao vidovnjak da bi mogao da privuče žrtve. Zvao je decu telefonom, pa ih uznemiravao! Govorio im gde da dođu, pa im pričao: "Ti si Božje dete"... Čula sam od jedne žene da je njenom detetu tako pričao.

Ovim rečima, jedna od komšinica iz Čamurlije kod Niša opisuje meštanina D. M. (63) koji je uhapšen 10. novembra pod sumnjom da je obljubio dve devojčice stare 13 i 14 godina, a da je slanjem SMS poruka polno uznemiravao još jednu devojčicu staru 12 godina.

Nezvačnično se saznaje da se D. M. predstavljao kao vidovnjak i da je tako dolazio u kontakt sa decom koju su roditelji dovodili radi pomoći u otklanjanju raznih tegoba a da je zlostavljanim devojčicama govorio da ako ga ne slušaju i ne rade sve što kaže, da će im umreti roditelji jer "on zna vradžbine kojima to može da učini".

- On nije sposoban da te stigne da te juri, ali je navlačio decu pričom. Pretpostavljam da im je gledao u karte ili im je vračao, to su deca, povodljiva. Tako je stupao u kontakt. Nije prvi put da uznemirava decu. Već 20 godina ima slučajeva da uznemirava decu, ali nikome nije stao na žulj, kao sada. Dešavalo se i da muževi odu na posao a on zove žene telefonom. Ili dobacuje ženama koje prolaze niz ulicu, da im daje pare... - pričaju komšije.

- Mnogi su ga sažaljevali jer nema noge, a on je to koristio. Možda i nije mogao fizički da siluje decu, ali ne mora direktno da ima odnos sa detetom, možda ih je na drugi način upropašćavao, dodirivao rukom... Uhvatili su ga da u vojnoj šumi iznad sela da uzima drva, a on se lažno predstavljao da je kapetan u penziji koji je izgbio noge u ratu pa ga pustili - priča jedna od komšinica.

Supruga ga brani

Supruga uhapšenog M. M. pak ima samo reči hvale za njega i tvrdi da je sve od početka do kraja – izmišljeno.

- Uhapšen je za gluposti. Optužen je kao da je dve devojčice maltretirao, kao da ih je dirao a od toga nema ni pojma. On decu više voli nego ne znam koga. Sa svakim detetom je dobar, i tu koje dete prođe, koje nema pare za sladoled on mu da i pare i priča sa njima i šali se a kamo li tako nešto da učni. On je čovek bez obe noge. Prvo jedna noga isečena, pa druga. S oproštenjem, jedva se snađe da ide u WC da izvrši nuždu. Njemu su povezane samo žile koliko da može krv da mu cirkuliše. On i sa mnom nema odnose od kada mu je to urađeno, a kamo li da tako nešto uradi, devojčice da dira. To su gluposti, neko je ne znam šta zamislio i šta je sa tim hteo da učini i da mu napakosti. On je čovek i šećeraš i ne vidi na jedno oko. Ja ne znam kako će da prođe na ispitivanje - smatra M.M.

Ona ističe da je sa D. M. u braku 42 godine, da ga odlično poznaje i da je potpuno sigurna da ništa od navedenog nije mogao da učini.

- Potpuno je nemoguće i lažno jer ga znam. Nikada on nije ni ružnu reč nekoj ženi rekao. Tu dolaze komšinicice, sede po dva, tri sata same. Ni ružnu reč nije rekao a kamo li da pokuša nešto a kamo li pa sa devojčicama. To je poslednje, stvarno nemoguće. Ne mogu da shvatim, ko je to učino i ko ga je prijavio - kaže supruga osumnjičenog M.M.

Prema njenim rečima D. M. nije nikoga zvao da dođe kod njega, niti je devojčicama slao poruke.

- Pozvao je jedino telefonom ljude iz obližnjeg sela od kojih smo trebali papriku da kupimo. Na telefon se javila devojčica, on je nju pitao "mače, dete", ne znam kako joj je rekao, "gde ti je baba?" I to je sve što znam, za drugo ne znam. U to vreme naišao brat od te žene, otac devojčice, i rekao šta on ima sa tim što je zvao, nazvao mog supruga napsovao ga, svašta mu je rekao. Za to znam, za drugo ništa ne znam. Druge dve devojčice nisu dolazile kod nas u kuću. Ne znam ni koje su devojčice ni ko je prijavio, ne znam te druge ljude koji su i ne poznajem ih - tvrdi M. M.

Supruga osumnjičenog tvrdi i da D. M. nikada nije radio kao vidovnjak.

- Nikada nije radio kao vidovnjak, to su izmišljene gluposti. Niti je ko dolazio, niti to zna, niti to radi. To je čista laž. Sa njim sam 42 godine, nemam potrebe da vas lažem. Ikone imamo jer idemo u manastire i uvek kupimo po neku ikonu i okačimo na zid. Volim to. Nismo toliko pobožni ali volimo ikone. Dođemo pa da ne dođemo praznih ruku - tvrdi ona.

Meštani u šoku

Meštani Čamurlije su u šoku posle hapšenja D. M. za koje su saznali iz medija.

- On je invalid, slabo izlazi. Žena dođe kupi hleba. Znam da je kao nešto vračao, bajao, nešto te vradžbine, e sad koliko je to tačno ne znam - veli jedna meštanka.

Argentina Gidžić iz Čamurlije kaže da nije čula da je D.M. imao ranije slične ispade i da se bavio vračanjem.

- Ja zaista ne znam o čemu se tačno radi, mislim da se još uvek to nije potvrdilo, još uvek ne znamo tačne informacije. Osumnjičenog znam iz viđenja, čovek je težak invalid. Ja sa iskreno nadam da nije počinio takav zločin. Što se tiče devojčica, takođe se iskreno nadam da im ništa ne fali i da je sve u redu, inače, ako jeste istina sve što pričaju, ja ne znam kako će da se nose ceo život sa tom traumom. Sve nas je ovo šokiralo i svi smo još uvek u šoku, iskreno se nadam da ništa od toga nije istina - kaže Argentina.

Meštani koji dobro poznaju D. M. kažu da da znaju kao poštenog čoveka i da ne mogu da poveruju da je nešto tako uradio, ali da će se istragom sve utvrditi.

- On je iz Vrela kod Aleksinca, znam ga bukvalno od rođenja i znam da je izuzetno pošten čovek. Da neće da duguje, da krade, da prevari to znam sigurno, to su činjenice. Ne znam da baje i da gleda u karte, to prvi put čujem. Išao sam mu u kuću sekao sam mu drva. Ima ikone, i ja imam ikone, a nisam vidovnjak. Iskreno ne mogu da poverujem da je tako nešto uradio. A da li jeste ili nije to će nadležni organi da utvrde - kaže Slaviša Stojanović iz Čamurlije.

