VADIĆE SE NA LUDILO! Džonić osmislio LUKAV PLAN za odbranu ako mu ne prođe priča da je u zločin UMEŠAN POD PRISILOM

Goran Džonić, koji je uhapšen zbog sumnje da je na brutalan način ubio brata od tetke Gorana Đokića (57), njegovu suprugu Gordanu (56) i ćerku Lidiju (26), neuobičajenim ponašanjem na saslušanjima počinje da priprema novu odstupnicu kako bi prikazao da je neuračunljiv.

Džonić je za otmicu i ubistvo porodice Đokić optužio braću K.M. i A.M. iz Moravca, poznate pod nadimkom Jojke. On je rekao da su ga "ucenili i primorali na saučesništvo u zločinu", ali kako se izvođenjem dokaznih radnji polako ruši njegova odbrana, očigledno je počeo da pravi lukavu odstupnicu, tj novu odbranu.

- Svi u selu znaju da je Džonić je prevremeno penzionisan na osnovu nalaza psihijatra ali svi koji ga znaju kažu da psihički nije oboleo, pa je verovatno manipulacijom, po kojoj je prepoznatljiv, uspeo i to da "završi". Sad se očigledno priprema da činjenicu da ima nalaz psihijatra okrene u svoju korist jer, ako se istragom i zvanično utvrdi da braća Jojke, koji negiraju bilo kakvu umešanost, i imalu alibi za noć zločina, on će ostati jedini osumnjičeni za krivično delo teškog ubistva za koje je zaprećena doživotna robija. Zato priprema teren za neuračunljivost jer po zakonu ako neko nije bio sposoban da shvati značaj svojih dela i da upravlja postupcima ne može biti osuđen na zatvor već na lečenje u psihijatrijskoj ustanovi iz koje može izaći ako se izleči - kaže izvor.

Na poslednjem saslušanju, neuobičajeno Džonićevo ponašanje bilo je posebno izraženo jer se smejao na pitanja o ubistvu Đokića, a potom, plakao, pričao normalno, pa vikao.

- Kaže: „ima Boga, išao sam na Hilandar 100 puta“. A onda se na pomen čina ubistva brata i njegove porodice smejao. Čas se smejao, pa plakao, pa pričao normalno, pa opet vikao. Čim nije bio siguran u neki odgovor odmah je savijao glavu, glumio da je nemoćan da počini ovakav zločin. Kad god nije znao šta će, izgovarao je: "Sad bih glavom udario da se ubijem“. Teratralno se ponašao sve vreme. U jednom momentu se setio sinova, pa je rekao: "Evo, slobodno ih pustite", pa je onda zaplakao - ispričao je izvor posle poslednjeg Džonićevog saslušanja.

No, upućeni u pravosudnu materiju ocenjuju da bi Džoniću teško na sudu mogla da prođe neuračunljivost jer je sve radnje za koje se sumnjiči preduzimao vrlo smisleno i planirano.

- Đokići su nestali 26. septembra, njihova spaljena tela pronađena su 2. oktobra u ataru Moravca, a zapaljeni "pasat" istog dana u okolini Tešice. Na dan nestanka Đokića, Džonić je snimljen kako u Žitkovcu na pumpi kupuje benzin. Istog dana komšija ga je dovezao iz Tešice, nedaleko od mesta gde je potom nađen zapaljen "pasat", jer je bio, kako se sumnja, da sakrije skuter kojim će se vratiti iste noći. Skuter su u Tešici te noći snimile kamere oko četiri časa, a dva časa ranije tim putem je prošao „pasat“ Đokića, koji je on, kako se sumnja, dovezao da bi ga zapalio. Osim toga, kod sesokog metalostrugara nekoliko meseci pre ubistva napravio je prigušivač za pištolj. Sve radnje koje je preduzimao su bila isplanirane i smislene, što psihički obolela osoba ne može da uradi - dodaje izvor.

I svedoci ruše Džonićevu odbranu

Da se Džonićeva odbrana ruši, počeli su da potvrđuju svedoci. Petorica kolega njegovog sina Stefana iz Vojske Srbije izjavili su da je on te noći bio na radnom mestu u Kopnenoj zoni bezbednosti a takođe su i kolege vatrogasci sina Milana izjavili da je i on bio na svom poslu. Troje svedoka potvrdilo je alibije Jojki, koje sa zločinom povezuje jedino Džonićeva neosnovana izjava. Branilac Jojki zatražio je da se od Puteva Srbije uzmu snimci sa naplatnih rampi u Nišu i Aleksincu kako bi se dodatno potvrdio alibi jednog od braće, dok je drugi bio kod kuće u vreme ubistva, o čemu takođe postoje snimci na video nadzoru. I na prepoznavanju u policiji Džonić nije prepoznao K. M. za koga tvrdi da je sa njim bio u kontaktu i da je glavni izvršilac ubistva. Prepoznao je njegovog brata A. M, ali je pogrešno opisao radnje koje je on navodno preduzimao, dok trećeg osumnjičenog D. P. nije prepoznao sa fotografija, što sve dodatno kompromitije Džonićevu odbranu.

Svi dosada nađeni tragovi direktno sa zločinom povezuju jedino Gorana Džonića. Njegov DNK je na novcu i vreći, iskopanoj iz voćnjaka njegovog sina koji je tog dana bio odsutan. Pištolj, za kojim je balističkim veštačenjem utvrđeno da je iz njega ubijena porodica Đokić, nađen je u kući Džonićeve žene Suzane u Aleksincu gde je bio sakriven u ventilacionom otvoru.