ODSEKLI MU NOŽNI PRST, DAVILI GA, PA ZAKLALI: Ubistvo Nikole Mitića ŠESTI ZLOČIN Belivukovog klana

Surovo ubistvo Nikole Mitića (33) iz Beograda, biće šesti zločin za koji Tužilaštvo za organizovani kriminal ima dokaze da je počinio klan Veljka Belivuk.

U naredbi za sporovođenje istrage stoji da su Mitića oteli, mučili i zverski ubili, nezvanično, Veljko Belivuk, Marko Miljković, Senad Rešović, Miloš Budimir, Vladimir Grek, Srđan Lalić, Bojan Hrvatin, Vladan Draganić i Dejan Tešica.

Protiv ovog klana podignuta je optužnica za pet ubistava i čeka se datum pripremnog ročišta. Na čelu tročlanog sudskog veća biće sudija Zorana Trajković.

- Kako je optužnica postala pravosnažna u ovom trenutku nije je moguće dopuniti sa još jednim ubistvom. Tokom suđenja tužilac će biti taj koji će zatražiti da se ona proširi za zločin nad Mitićem - pojašnjava naš sagovornik blizak istrazi.

U naredbi za sprovođenje istrage, Mitić je otet 10. avgusta prošle godine na Dedinju.

- Njemu su osumnjičeni preprečili put ispred ambasade SAD-a. Tada su ga kidnapovali i tukli sve do stadiona Partizana u Humskoj ulici. U tajnoj prostoriji su nastavili njegovo mučenje. Mitić je imao telefon sa aplikacijom “Skaj” i tada su tražili da im da šifru kako bi otkrili sa kim komunicira. Izvukli su prepisku sa Lazarom Vukićevićem (takođe ubijenim). Telefon su bacili u Dunav, a po naredbi Belivuka i Milkovića Mitić je odvezen u vikendicu u Ritopeku.

- Belivuk i Miljković su preko “Skaja” nastavili da komuniciraju sa članovima grupe i daju im zadatke. Prema njihovoj naredbi, Mitiću su prvo odskli prst na nozi, pa ga davili i na kraju zaklali - stoji u naredbi o sprovođenju istrage.

Mitićev automobil “hondu sivik” osumnjičeni su odvezli na Košutnjak gde su uklonili sve tragove. Delove tela ubijenog Mitića bacili su u Dunav, a prostorije su očistili varakinom.

Prema optužnici protiv klana Veljka Belivuka svaki član grupe imao je svoju ulogu. Zločine su do detalja planirali, a tela žrtava mleli i bacali u Dunav kao i mobilne telefone.

O tome kako su namamili i ubili - Gorana Veličkovića Goksija, Zdravka Radojevića, Lazara Vukićevića, Milana Ljepoja, Aleksandra Gligorijević Pukija i Nikolu Mitića istražiteljima je mnogo pomogao član Beluvukovog klana koji je pristao da bude svedok - Bojan Hrvatin.

Sve pomenute žrtve su ubijali u kući strave u Ritopeku. Mučenja i zlostavljanja suparnika su snimali i slikali, te je policija uspela da pribavi 62 fotografije. Optužnica protiv klana Veljka Belivuka broji 322 strane i potkrepljena je dokazima koje su tokom istrage policija i tužilaštvo uspeli da prikupe.

Bojan Hrvatin, koji je učestvovao u ubistvima, trenutno ima status svedoka.

- On je isražiteljima do detalja opisao kako su ubijena šestorica muškaraca. Trenutno se nalazi u kućnom pritvoru. On ne može imati staus svedoka saradnika, ali mu sud može izreći manju kaznu - dodaje naš izvor.

Likvidacija u Atini

Tužilaštvo za organizovani kriminal trenutno vodi predistražni postupak za ubistva Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini zbog sumnji da klan Veljka Belivuka stoji i iza njega.

- Sumnja se da su Dedović i Stamatović ubijeni po nalogu Radoja Zvicera. Nađena je komunikacija na “skaju” iz koje se vidi da je Miljković besan, jer smatra da “sve rade” on i Belivuk, a da veći deo kolača uzima Zvicer. Miljković je u nekoliko navrata govorio Veljku da ih Zvicer “malo plaća” - dodaje naš izvor blizak slučaju.

Osuđivani kriminalac Darko Elez sklopio je sporazum o priznanju krivice sa Tužilaštvom BiH u slučaju “Lutka”, čime je osuđen na 15 godina robije. Paralelno sa tim, a kako se navodi i u saopštenju tužilaštva, dogovorio je i saradnju u istrzi sa srpskim, ali i organima BiH u razvetljavanju teških krivičnih dela. Elez se u Srbiji dovodi u vezu sa kriminalni klanom Velje Nevolja.

Saradnju Eleza i Belivuka otkrio je i snimak sa jedne od proslava u šteku Velje Nevolja na stadionu u Humskoj. Oni su, tada uz muziku i vatromet slavili likvidaciju škaljarca Alana Kožara i Damira Hadžića, saradnika Luke Bojovića i Filipa Koraća, koja se dogodila na Krfu 23. jula 2020. godine. Snimak dokazuje vezu između dve kriminalne grupe, ali i brutalnost, jer su ubistva pripadnika suparnika kavačkog klana - proslavljali. Osoba koja snima deo atmosfere je Slaviša Veletić Vojnik, koji slovi za elezovu desnu ruku i najpouzdanijeg saradnika. Da je Elez povezan sa grupom Velje Nevolje, ali i kavčanima, te i da je veoma dobro upućen u ono šta su ovi klanovi radili, potvrdilo je i zvanično saopštenje Tužilaštva u BiH koje je krajem marta ove godine saopštilo da je on pod istragom zbog sumnje da je sarađivao sa kriminalnom organizacijom Veljka Belivuka, kao i crnogorskog “kavačkog klana”.