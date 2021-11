'MOJE ZDRAVLJE MI NIJE BITNO' Otac izašao iz bolnice da bi sahranio sina jedinca! TUGA U VLASOTINCU!

Da bi na večni počinak ispratio svog sina Branka Tasića (34), čije je beživotno telo u subotu pronađeno na trotoaru u Ulici Bore Stankovića u centru Vlasotinca, ugledni lekar vlasotinačkog Doma zdravlja dr Miodrag Tasić je, kako nezvanično saznajemo, na sopstveni zahtev napustio bolničko lečenje.

On je to učinio još uvek nedovoljno oporavljen od posledica infekcije virusom korona zbog čega je bio lečen u Kovid bolnici u Kruševcu. O tragičnoj vesti koja ga je zatekla u bolnici nije mogao da govori. On se zahvalio na izrazima saučešća.

- Ne mogu ništa drugo da vam kažem. Bio sam u bolnici kada se to desilo – kazao je dr Tasić i dodao da mu njegovo zdravlje nije bitno.

Miodrag Tasić je lekar o kome pacijenti, kolege i brojni drugi saradnici govore sa izrazima velikog poštovanja. On je i odbornik u aktuelnom sazivu Skupštine opštine Vlasotince. Branko je, kako saznajemo, bio zabrinut za očevo zdravlje. Poznanicima se navodno pohvalio da mu se otac oporavlja i da će ipak biti dobro.

Uzrok Brankove smrti biće poznat tek pošto u nadležno tužilaštvo budu stigli svi rezultati obdukcije. Prema zvaničnim informacijama iz istrage on je pronađen bez vidljivih povreda po telu, a na licu mesta nije bilo tragova koji bi ukazivali na to da je nesrećnom mladiću nasilnim putem oduzet život.

Istragom su demantovane prvobitne spekulacije da je u tuči ozbiljno povređen i da je zbog posledica tih povreda preminuo. Branko je neko vreme, u jednoj kući u Vlasotincu, proveo u društvu poznanika i prijatelja gde je došlo do „međusobnog koškanja“ ali, kako nezvanično saznajemo, dosadašnji rezultati istrage govore da nema osnova sumnje da bi to mogao da bude uzrok njegove smrti. Zbog toga su istražnim organima važni nalazi sa toksikologije, ali se na rezultate takvih analiza čeka najmanje nedelju, pa čak i mesec dana.

Branko je navodno, u petak oko 23 časa, napustio društvo u kojem se nalazio, da bi sat posle ponoći bio pronađen na trotoaru u Ulici Bore Stankovića na mestu koje je skoro hiljadu metara udaljeno od kuće u kojoj je boravio.

Mnogi Vlasotinčani izbegavaju da govore o ovom slučaju. Neki od naših sagovornika su nam potvrdili da je Branko „kao i mnogi mladi ljudi, znao da popije“, ali su istakli da nemaju saznanja o tome da je imao probleme sa zavisnošću od psihoaktivnih supstanci o čemu se sada u Vlasotincu takođe spekuliše.

Nastradali mladić je studirao Filološki fakultet u Beogradu i navodno je veliki deo vremena proveo u prestonici. Sahranjen je danas na vlasotinačkom groblju u prisustvu brojnih rođaka, komšija i prijatelja nesrećne porodice.