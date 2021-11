'BAKSUZ SE OBESIO!' Komšinica iznela jezive detalje o ubici Maje Odalović: Živela je U STRAHU od njega i njegovog zla

Telo ubice pronađeno je u jednoj napuštenoj kući u selu Vrba kod Kraljeva, a Majino u reci Ibar u naselju Ribarice kod Tutina.

Šta drugo reći osim: "Baksuz se obesio". Na svadbi smo ga poslednji put videli jer mu se ženio brat. Svi smo u šoku i ne možemo da verujemo šta je uradio - ovim rečima počinje priču komšinica o Muratu Pepiću (55), za kog se pretpostavlja da je ubio Maju Odalović. (35) iz Kraljeva i posle zločina pucao sebi u glavu!

Komšinica dodaje, da je Murat bio Maji non-stop za petama i da je vodio turbulentan život.

- Radio je u Nemačkoj, a iza sebe je ostavio dvoje dece. Pretpostavljamo da je bio razveden kada je ušao u vezu sa Majom. Verujemo da je bio jako ljubomoran i da ju je pratio na svakom koraku. Ona je verovatno živela u strahu od njega i njegovog zla - priča komšinica.

Takođe, razgovoru se priključila i Majina stanodavka (koja je želela da ostane anonimna), a kod koje je živela 12 godina. Napominje da ništa nije ukazivalo na tragediju, niti joj se Maja ikada požalila na ljubavne probleme.

- Kada sedim na krevetu, imam utisak da Maja sedi tu negde pored mene, ali nje nažalost nema i mnogo mi je teško zbog toga. Kada joj je majka umrla, uvek mi je govorila da sam njena druga majka. Ja sam je poznavala nekoliko godina i za nju imam samo reči hvale.

Kada smo moja ćerka i ja bile pozitivne na koronavirus, ona je dolazila da nas obiđe, masirala je moju ćerku, uprkos tome što je mogla da se zarazi, što govori mnogo o njenoj veličini kao čoveku. Nikada mi se nija požalila da ima nekih ljubavnih problema i ništa nije ukazivalo na tragediju - priča vidno potresena žena.

Dodaje, da će je pamtiti kao nasmejanu osobu za koju ima samo reči hvale.

- Poslednji put sam je videla u sredu kada je došla do mene i popile smo kafu. Ona je bila divna žena, jako dobra majka i njeno dete je veoma dobro vaspitano. Život je čudo i piše priče, ali mislim da je Maja previše mlada za takvu priču. Pamtiću je kao nasmejanu ženu, za koju niko nije imao šta loše da kaže. Njeno dete je kod dede i ne mogu da zamislim kako mu je, nakon saznanja da mu majke nema više - zaključuje komšinica.

Podsetimo, Maja je poslednji put viđena na autobuskom stajalištu u selu Vrba, gde je poslednjih godina živela kao podstanar.

Tada joj je rečeno da siđe do autobuskog stajališta, odakle joj se izgubio svaki trag sve dok njeno telo nije pronađeno sa prostrelnom ranom od metka na slepoočnici. Pretpostavlja se da ju je pomenuti Murat P. na prevaru namamio da dođe po auto i odatle je odvezao put Ribarica, usmrtio je, i potom telo bacio u reku.

Kako su mediji pisali, Murat je svojim automobilom Maju vozio od Kraljeva do Tutina. Tokom vožnje, pretpostavlja se da je došlo do svađe, pa je Murat pucao Maji u glavu i usmrtio je na licu mesta. Njeno telo vozio je najmanje 140 kilometara do Tutina i bacio ga u reku Ibar.