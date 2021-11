ŠOK: Džonićevoj ženi nije žao što su Đokići ubijeni!

Suzana Džonić, supruga prvoosumnjičenog za trostruko ubistvo porodice Đokić iz Aleksinca pristala je da svedoči iako je po zakonu mogla da odbije da iznese iskaz. To navodi na sumnju da je odlučila da po svaku cenu brani muža.

U prilog tome govori činjenica da je tri puta posetila muža u pritvoru. Pre svedočenja, tužilaštvo je upozorilo da nije dužna da odgovara na pitanja ako je verovatno da bi time sebe ili lica sa kojima živi u braku, vanbračnoj zajednici ili ostale bliske srodnike izložila teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

Ona se odrekla prava na uskraćivanje svedočenja i iznela niz navoda koji amnestiraju njenog muža od navoda tužilaštva.

Saslušan je i otac pokojne Gordane, Momčilo Aritonović koji se, kako kaže Vitković, pridružio krivičnom gonjenju osumnjičenih.

- On je apostrofirao da je i njemu i ostalim članovima porodice, najvažnije da se utvrdi ko je izvršio ovaj zločin i zašto. Budući da ne zna šta se tačno događalo i zbog čega, on strahuje za bezbednost ostalih članova porodice, prvenstveno sinova. Muči ga to što ne zna pozadinu zločina pa se boji šta bi sve moglo da se izrodi kao motiv za ovakvo svirepo ubistvo. Njemu sve to veoma teško pada, tokom svedočenja se rasplakao. Govoreći pred tužilaštvom, izrazio je čuđenje zbog ovakvog raspleta događaja jer je Goran Džonić blizak rođak Đokiću pa ga je iznenadilo što se on pojavio kao izvršilac ili saizvršilac, što će tek biti utvrđeno – objašnjava Vitković.

Juče su saslušani i Đokićev kum Goran Stojković, koji je do prošle godine, kada se penzionisao, radio u njegovoj menjačnici, Goran Milivojević, koji je kod pokojnog čoveka menjao novac, i Muamed Totaj, prijatelj iz detinjstva žrtve stravičnog zločina.- Stojković i Totaj, koji su bili vrlo prisni sa Goranom Đokićem, potvrdili su da je i ranije bilo pokušaja da ga opljačkaju. Totaj je kazao da mu je Goran često pomagao da da ga je on svakodnevno obilazio, te da su bili jako dobri prijatelji. Očigledno da je Goran imao puno poverenja u obojicu. I jedan i drugi su potvrdili da poznaju i Džonića i da nikada nisu primetili nikakvo ponašanje koje bi ukazalo da su on i Đokić bili u neprijateljskim odnosima – rekao je Vitković.

Nastavak istražnih radnji zakazan je za 25. novembar kada treba da budu saslušani novi svedoci a do ovog roka se očekuju i rezultati veštačenja koje je naložilo Više javno tužilaštvo.

- Ne znam koga će još tužilac pozvati, ali znam da će biti saslušano još svedoka. Prikupljaju se i drugi dokazi, stići će i veštačenja koja će sigurno otkriti dosta toga što koristi istrazi u smislu otkrivanja identiteta lica koja su bila prisutna na mestu ubistva. Nakon toga, Džonić će biti ponovo saslušan jer se pretpostavlja da će se nakon izvođenja ovih dokaza, mnoge njegove tvrdnje ispostaviti kao netačne – zaključio je Vitković.