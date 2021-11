MUŽU ZABILA NOŽ U SRCE: Oglasile se komšije, Jasmina je i ranije pravila probleme!

O tome zašto je Jasmina B. (42) u nedelju ubila supruga Milorada B. (54) zarivši mu, nakon rasprave, nož u srce meštani Surčina pričaju i danas. I dok su se u prvi mah pojavili navodi da se na kobni potez odlučila jer joj je smetalo to što se Milorad napio, komšije navode da veruju da je to možda bio okidač, ali da pravi razlog treba tražiti u Jasmininoj bolesti.

Prema priči komšija, porodica koju je zadesila strašna tragedija doselila se u Kosovsku ulicu u Sručinu pre otprilike godinu dana. Tu su stanovali Jasmina, Milorad i njihov srednji sin Nemanja (22), dok druga dvojica sinova stanuju u Boljevcima, odakle se porodica i doselila, piše "Blic".

- Ne znamo ih dobro, samo iz viđenja. Ostale porodice ovde su starosedelačke, a oni žive tek oko godinu dana u toj iznajmljenoj kući - rekla je jedna od komšinica i nastavila:

"Nismo ih često sretali, po tri dana se dešavalo da ne vidimo nikoga da iz kuće izlazi ili da ulazi tu."

Ona navodi da je tako i otkako se tragedija desila.

- Nema ova dva dana velike gužve, bila je policija te noći, posle nismo nikoga viđali. Srednji sin ako je tu i to je to. U kući bi trebalo da sa njima živi i majka jednog od njih dvoje, Jasminina ili Miloradova - priča sagovornica.

Prema njenim rečima, koje potvrđuje i drugi komšija, žena koja je sada osumnjičena za ubistvo ima psihičkih problema.

- Da li je to što se on napio razlog... Da vam kažem, razlog je njena dijagnoza, eto to je. Ona nije dobro, ima problem i sama je govorila o tome - kaže i objašnjava:

"Kada je došla jedan dan kod mene, ispričala mi je da ima probleme i da pije lekove, a da kad ih ne popije nije dobro i da ne zna šta radi."

Ove njene reči potvrdio je i jedan komšija.

- Umela je tu i problem neki da napravi, incident... Kad se neko parkira ispred njihove kuće izađe, polomi retrovizor. Znala je tako haos ljudima da napravi - tvrdi sagovornik.

O tome da je njegova majka lošeg psihičkog zdravlja za medije je govorio i Nemanja B.

- Majka ide na terapije, leči se - preneli su portali ove njegove reči i naveli da je rekao da će "oca sahraniti, a majku izvući iz zatvora".

Sečivom od 15 centimetara ubola muža u srce

Podsetimo, Jasmina je u nedelju oko 17 časova uzela iz fioke u kuhinji nož čije je sečivo dužine 15 centimetara i ubola je njima Milorada u srce. On je u trenutku napada sedeo na krevetu i, pretpostavlja se, nije očekivao da će se on dogovditi. Nakon ubadanja, Jasmina je nož bacila iz šporeta, a policija ga je tam pronašla nakon pretresa kuće.

U kući je u tom trenutku bio i njihov najmlađi sin, koji je zatekao oca povređenog kada je izašao iz kupatila. zatekao ga je krvavog i bez svesti i pozvao je Hirnu pomoć.

Milorad je odatle prevezen u Zemunsku bolnicu, a odatle u Urgentni centar gde je dva sata kasnije preminuo.

Jasmina je mirno sačekala policiju i nije se opirala hapšenju. Prema rečima očevidaca, nakon ubistva se ponašalo smireno i hladno.