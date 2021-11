NAJNOVIJA SAZNANJA! Džonić krvave ruke nakon svirepog ubistva Đokića oprao u sinovljevom kupatilu?!

Goran Džonić (54), vatrogasac u penziji, osumnjičen da je ubio, pa spalio svoje rođake, Gorana Đokića (57) i njegve suprugu Gordanu (56) i ćerku Lidiju (25), posle zločina je, kako se sumnja, otišao u kuću svog sina Stefana u Moravcu, gde je u kupatilu oprao krv sa sebe, nezvanično saznaje Kurir.

Prema rečima našeg izvora, istražitelji su u kući Stefana Džonića, koji je uhapšen pošto je njegov otac ukazao na njega kao mogućeg saučesnika u trostrukom ubistvu, koje se desila u ataru sela Moravac u noći između 26. i 27. septembra, pronašli određene tragove, koji ukazuju na to da je osumnjičeni boravio tu.

Stefan bio na poslu

- U kupatilu su navodno pronađeni određeni tragovi, koji ukazuju na to da je osumnjičeni posle masakra boravio tamo. Tragovi su poslati na veštačenje, a sumnja se da je Goran u sinovljevom kupatilo prao tragove krvi sa svojih ruku i kože, koji su prilikom ubistva i paljenja tela, ostali na njemu - objašnjava naš izvor upoznat sa slučajem i dodaje da Goranov sin Stefan u trenutku zločina, ali i nekoliko dana pre toga, nije bravio u svojoj kući u Moravcu.

- To su potvrdili i svedoci, njegove starešine i kolege iz Vojse Srbije. Oni su u tužilaštvu rekli da je Stefan kritične noći bio na svom poslu u Kopnenoj zoni bezbednosti - kaže izvor.

On dodaje, da su istražitelji tokom saslušanja pitali Gorana Džonića da li je kupatilo u kući njegovog sina u funkciji, na šta je on navodno odgovorio da jeste.

- Istražitelji su isto pitanje postavili i Goranovoj supruzi Suzani, koja je prekjuče svedočila u Višem javnom tužilaštvu u Nišu. Međutim, ona je dala sasvim suprotan odgovor. Rekla je da to kupatilo nije u funkciji. Tužilac ih nije bez razloga pitao za to kupatilo. Verovatno su u njemu nađeni tragovi koji imaju veze sa zločinom - objašnjava izvor.

On podseća i da je osumnjičeni Džonić dobro isplanirao i pripremio ovaj zločin, a u prilog tome govori i to što je dan pre masakra odvezao svoj skuter na njivu, gde će potom spaliti Đokićev auto.

- U skuteru je imao i svoju rezervnu odeću. Posle zlodela on se kompletno presvukao, a odeću koju je skinuo je spalio. Međutim, nije isključeno da su mu tragovi krvi ubijenih Đokića ostali na rukama i licu, a i osećao se na dim, pa je zato otišao kod sina da se istušira. Pretpostavlja se da njegovi ukućani zbog toga nisu osetili da smrdi na garež ili benzin kada je došao kući posle zločina. Inače, kako je rekla njegova supruga, ona je mislila da je on na pecanju - kaže izvor.

