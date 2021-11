BELIVUKOVOG ROĐAKA ZAJEDNIČKI ADVOKAT SAVETOVAO DA ĆUTI? Ibrahimović osumnjičen da je IZBO DRUGA u novogodišnjoj noći, on NEGIRA

Suđenje Damiru Ibrahimoviću (20), koji je optužen da je u noći između 14. i 15. januara ove godine ubio najboljeg druga Ivana Trifunovića (22), biće nastavljeno danas u Višem sudu u Beogradu.

Ibrahimović je inače sestrić Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja, optuženog da je vođa kriminalne grupe koja se tereti za pet ubistava, otmice, silovanje i neovlašćeno držanje droge i oružja, a sumnjiči se i za još dva zločina.

Ibrahimović je, da podsetimo, pred većem Višeg suda porekao da je ubio Trifunovića. On je izjavio da, po savetu svog advokata, koji brani i njegovog brata Belivuka, neće odgovarati na pitanja suda, tužilaštva i advokata oštećenih, piše 24sedam".

- Nisam izvršio delo i ne znam kako se desilo - počeo je odbranu optuženi, a onda se osvrnuo na odnos sa ubijenim Trifunovićem.

Rekao je za njega da je imao problem sa porocima.

- Poznajem ga 10 godina, uvek smo bili dobri, bio je dobre naravi, ali je voleo da se kocka i da pije - rekao je on.

Negodovanje u sudnici

Njegove reči u sudnici su izazvale negodovanje. Dodao je da poznaje i oca oštećenog i da je sa njim bio dobar, kao i da mu je pomogao kad je imao problema sa sinom. Ibrahimović je sve vreme ubijenog druga nazivao oštećenim. Detaljno je opisao kako su on i Ivan proveli poslednji dan Ivanovog života.

- Našli smo se u 10 ujutru, išli smo u jedan kafić u tržnom centru "Piramida", sačekali smo ostale drugare i otišli u stan da sve pripremimo za doček srpske Nove godine - opisao je potom sate u kojima su organizovali sve što je bilo potrebno za doček, a onda je objasnio kako je samo veče izgledalo:

Do 22 časa, kako tvrdi, svi su već došli, sve je bilo super, jeli su, pili, družili se. Prema onome što je rekao, Ivan ga je posle ponoći pitao da ga odveze kući, jer ujutru radi. Odvezao ga je, kako kaže, do zgrade, a on je otišao sa jednom devojkom na Savski kej. O tome kako se našao na mestu zločina rekao je da se to desilo kad se vraćao kući posle nekog vremena koje nije mogao da precizira.

- Prilazio sam zgradi, prozor od automobila mi je bio otvoren jer sam bio pijan, i na udaljenosti od 40 metara sam video osobe, prepoznao sam glas oštećenog, govorio je: "Napada me, napada me", i krenuo sam prema njemu - rekao je on.

Govorio mu da izdrži

Prema negovim rečima, kada je prišao, Ivan mu je rekao: "On me juri", a onda se vratio ka osobi sa kojom se prethodno sukobio.

- Rekao sam mu da stane, ali je on nastavio u pravcu te osobe. Posle 10 metara je pao, video sam da je krvav, prišao sam da ga podignem, govorio sam mu da izdrži - rekao je on, i dodao da je u tom trenutku naišao Ivanov otac Dragiša i da su ga zajedno odvezli u Urgentni centar.

Iznošenje odbrane je završio ističući da nije u večeri ubistva imao nož kod sebe i da ga nikad ne nosi sa sobom.

Odbranu Ibrahimovića slušali su i članovi njegove porodice, među kojima i sestra Vanja Ibrahimović, koja je sve vreme njegovog izlaganja potvrdno klimala glavom. Otac i majka optuženog ostali su ispred sudnice.

Advokat Slavka Babić, punomoćnik porodice Trifunović, rekla je posle suđenja da je optuženi Ibrahimović "lepo izrecitovao svoju odbranu", aludurajući na to da je od reči do reči izneo ono što su ga savetovali.

- Porodica oštećenog je razočarana ovakvom odbranom, jer su se nadali da će se optuženi stvarno pokajati za učinjeno krivično delo - izjavila je Babićeva, i podvukla da su njegove reči u suprotnosti sa svim dokazima u predmetu i dodala da kako on u ovoj fazi nije želeo da odgovara na pitanja, oni će sačekati odgovore na pitanja koja traže.

