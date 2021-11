OVO SU MONSTRUMI KOJI SU BRUTALNO UBILI SOPSTVENU DECU - Njihovi zločini potresli su Srbiju!

Ubistvo deteta je uvek pokazatelj ozbiljne psihopatologije pošto je roditeljski instinkt urođen, ipak u slučajevima postporođajne depresije treba obratiti više pažnje na majke upozorava Vesna stanojević, direktorka Sigurne kuće.

Ljubav majke prema detetu najčistija je i najveća koja postoji na svetu - davno je rečeno. Ali šta se dešava kada majke, u trenucima psihičkog rastrojstva, dignu ruku na svoje najvoljenije biće ili

Psihopatologija

Psihijatrija objašnjava da je ubistvo deteta uvek pokazatelj ozbiljne psihopatologije, jer je roditeljski instinkt urođen, a ljubav prema deci bezuslovna.

Roditelji se odlučuju na ubistvo dece iz veoma širokog spektra razloga, od postporođajne depresije, akutnih psihotičnih epizoda gde majke ubijaju decu kako ne bi ostala u lošem svetu, do impulsivnih ubistva koje izvršavaju očevi i očusi.

To je specifična situacija koju vode egoistični razlozi, na primer, dete plače dok on gleda utakmicu ili ne može da spava od njega.

Jedan od mogućih uzroka može biti i depresija, jer se nezrela osoba koja je iznervirana prazni na detetu. Ovo je uvek drastičan potez i pokazatelj psihopatologije.

Kada očuh ubija dete, to je uglavnom zbog toga što ga mrzi, ali tu emociju potiskuje sve do momenta kada je iznerviran. On se vezuje za majku, tuđe dete doživljava kao paket koji ide uz nju i predstavlja mu smetnju. Situacija se pogoršava ukoliko je i ljubomoran na oca deteta.

Neželjene trudnoće

U slučajevima čedomorstva, majke najčešće odlučuju na zločin zbog verovanja da će im dete uništiti život. Uglavnom je reč o neželjenoj deci, kasno otkrivenim trudnoćama, ženama koje imaju već decu ili maloletnicama.

Koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević navodi da se u slučajevima postporođajne depresije treba obratiti više pažnje na majke.

- Sve žene imaju problem da se adaptiraju, ali treba se posvetiti više tome da se vidi da li je to prolazno stanje ili patologija - zaključuje sagovornica.

Ubila bebu papučom zbog plača

Živadinka S. iz sela Mustapić kod Kučeva uhapšena je zbog sumnje da je usmrtila svog četvoromesečnog sina.

Dete je pronađeno mrtvo u kući dan nakon što je Živadinkin suprug otišao u bolnicu u Požarevcu na lečenje. Ona je nakon pronalaska tela pobegla, a policija ju je pronašla u selu, gde je nožem pretila da će sebi preseći vene.

- Ona je tokom razgovora s policijom više puta menjala iskaz. Najpre je kazala da je ubila bebu jer je plakala, kao i da je to uradila oko četiri sata ujutru, jer je njeno drugo dete ranije preminulo pre porođaja. Ona nije mogla da objasni šta se dogodilo s blizancem malog L. V., pa je rekla i da je čula da je njen sin umro u bolnici - ispričao je izvor blizak ovom slučaju, prenose beogradski mediji.

Više tužilaštvo u Požarevcu podiglo je optužnicu protiv Živadinke S. za teško ubistvo.

Novorođenog sina bacila u fekalije

Jelena V. (29), majka dvoje dece, usmrtila je svog tek rođenog sina, pa ga bacila u poljski klozet u dvorištu porodične kuće u selu Belotić kod Osečine.

Jezivi zločin razotkriven je kada je Jelenu zbog obilnog krvarenja suprug dovezao na odeljenje valjevske ginekologije. Lekari su tamo utvrdili da se žena porodila istog dana, ali je ona odbijala da sarađuje s policijom i nije želela da kaže gde je beba.

Ćerku ljubavnice ubio od batina

Zoran Albić i Vesna Firulović su mrtvo dete doneli u bolnicu tvrdeći da je palo s neograđene terase kuće, ali su lekari nakon pregleda utvrdili da je devojčica brutalno isprebijana.

- Zoran se oko tri sata ujutru vratio kući iz provoda, najverovatnije u pijanom stanju. Dete se probudilo zbog buke i počelo da plače. On je odmah počeo da viče na Vesnu kako ne može da podnese plač deteta, a zatim je pomahnitalo zgrabio dete i pretukao je. Povrede koje je dete zadobilo ukazuju da ju je čak nekoliko puta iz sve snage tresnuo u pod. Kada je majka videla da dete ne daje znake života, ona je taksijem, zajedno sa Zoranom, odvela ćerkicu u negotinsku hitnu službu - ispričao je dobro obavešten izvor, a preneli su mediji u Srbiji.

Isekla ćerki vene

Danijela Radojičić (36) izvršila je samoubistvo skokom sa četvrtog sprata porodičnog stana nakon što je prethodno prerezala vene svojoj trogodišnjoj ćerki Teodori i bacila je kroz prozor.

Drama ove nesrećne porodice dogodila se oko osam sati ujutru u njihovom iznajmljenom stanu u Ulici Ismeta Mujazinovića na Bežanijskoj kosi, a motiv ubistva deteta i samoubistva majke navodno je depresija u koju je Danijela upala nakon gubitka bebe.

Pre nego što je ubila dete i sebe, rastrojena žena je, kako se sumnja, zapalila stan, iz koga je počeo da kulja dim koji je uznemirio komšiluk.

- U prvom trenutku su svi pomisli da se majka odlučila na očajnički potez jer je zajedno sa detetom bežala od vatrene stihije - rekao je izvor blizak istrazi kako prenose beogradski mediji, i još dodao:

- Međutim, po dolasku policije otkrivena je stravična istina. Ispostavilo se da je majka, navodno, sama izazvala požar, kao i da je neposredno posle toga detetu koje je spavalo isekla žiletom vene na rukama, a potom je bacila kroz prozor. Nakon toga je žile na rukama prerezala i sebi, a potom skočila kroz isti prozor.