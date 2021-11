DONJI DOBRIĆ ZAVIJEN U CRNO NAKON TRAGIČNE SMRTI DEČAKA (13)! Meštani šokirani: Delovao najveseliji kada sam ga poslednji put video u kolu

"Ne mogu da dođem sebi da se takva tragedija dogodila. Da se dete u trinaestoj godini odluči na takav korak. Strašno"

Tako govori jedan od meštana Donjeg Dobrića, lozničkog sela, u kome je samoubistvo vešanjem izvršio dečak, učenik osmog razreda i koje je od juče zavijeno u crno.

Meštanin kažu da je oko četiri, pola pet kroz selo "proletelo" vozilo Hitne pomoći, ali da niko nije ni slutio šta je razlog takve žurbe.

- Koliko znam dečko je bio dobar, igrao je u selu, u dečjem folklornoj sekciji, bio je vedar, delovao najveseliji kada sam ga poslednji put video u kolu. Nisam upućen šta se tačno dešavalo u njegovoj porodici između čeiri zida, ali ljudi kažu da su mu roditelji vredni, radni ljudi, trude se da odgaje četvoro dece. Osim njega imaju ćerku i još dva sina. Sad šta se njima dešava ne znam, nešto izgleda ne štima, da li su tu neki problemi,poremećeni odnosi ko to zna. Prošle godine se onaj mlađi skrivao, tražila ga silna policija i narod, a on bio u senjaku. Ne znam da li je neka institucija tada nešto preduzela da vidi zašto je to učinio. Sad još gora stvar. Negde se sigurno zatajilo, a sad svi imaju svoje verzije i svi pametuju - kaže jedan Dobrićanin.

Iz policije je jutros potvrđeno da se radi o I. N. (13) i da je u potkrovlju kuće pronađen obešen.

- To se dogodilo u četvrtak oko 15 časova, ne uveče kako se piše. Reč je o klasičnom samoubistvu vešanjem, obavljen je uviđaj i na telu su klasični tragovi vešanja. Šta je motiv ne znamo. U toku dana izveštaj i tehnička dokumentacija biće prosleđeni Višem javnom tužilaštvu u Šapcu, a ono će preduzeti dalje mere – rekli su za Kurir u policiji.

Dečak će biti sahranjen danas u 13 časova na seoskom groblju.