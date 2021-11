NOVI ŠOK DETALJI ELEZOVE NAGODBE: Darko ubijao i po Beogradu, otkrio gde je LEŠ PLAĆENOG UBICE!

Slaviša Bilinac Bili, kriminalac sa Sokoca, nestao je 2007. godine.

U intervjuu za 60 minuta Federalne televizije, datom pre 14 godina, Darko Elez je tvrdio da je Bilinac ubijen i zakopan na Trebeviću, ali tačnu lokaciju nije otkrio sve do sada. Nakon sklapanja sporazuma sa Tužilaštvom, Elez je odlučio da detaljno opiše nadležnima na kom mestu je zakopan Bilinac, a dalji koraci Tužilaštva u ovom slučaju se tek očekuju.

Prema informacijama Istraga.ba, u narednim danima bi trebalo da budu izdate naredbe za ekshumaciju, ukoliko se, prethodno, ispostavi da su tačne informacije koje je istražiteljima dao Darko Elez. Slaviša Bilinac Bili bio je poznat kao plaćeni ubica i upravo je on bio taj koji je obavestio Ždrala da mu Darko Elez sprema likvidaciju.

"Bilinac je došao kod mene i uključio telefon na spiker i pozvao Eleza upitavši ga da mu pojasni razgovor od malopre. Tada mu je on rekao da je dato zeleno svetlo i da moram biti u najkraćem roku likvidiran. Bio sam veoma iznenađen jer za tako nešto nije bilo nikakvog razloga, a Elez je u međuvremenu sa celom porodicom iz Lukavice otišao u Srbiju i više ga nisam viđao", svedočio je 2014. godine pred Sudom BiH Đorđe Ždrale.

Bilincu se u odsustvu sudi i za učešće u likvidaciji predsednika Fudbalskog kluba Bežanija Gorana Mijatovića Mite. On je, u oktobru 2006. godine, ubijen na parkingu ispred zgrade u kojoj je živeo u Beogradu. Pored njegovog automobila bio je parkiran auto sa eksplozivom. Kada je Mijatović seo u svoje vozilo, automobil parkiran pored je eksplodirao. Bilinac je u ovom slučaju optužen da je montirao na automobil i kasnije aktivirao eksplozivnu napravu i njegovi DNK tragovi su nađeni na ostacima te "bombe". Međutim, on je godinu kasnije misteriozno nestao i to svega nekoliko dana nakon što je sahranjen Boris Govedarica, kriminalac iz Istočnog Sarajeva koji je 24. avgusta 2007. godine ubijen u sačekuši u Istočnoj Ilidži.

Kako su mediji već pisali, Elez, koji je trenutno u pritvoru u BiH, pristao je da sarađuje i sa istražiteljima u Srbiji i da ispriča sve što zna o zločinima svog prijatelja Veljka Belivuka.

Elez je na osnovu nagodbe sa sudom u BiH osuđen na samo 15 godina zatvora zbog više mafijaških ubistava i milionskih pljački u toj zemlji od 2005. do 2009, ali se obavezao da sarađuje sa istražiteljima i u mnogim drugim slučajevima teških krivičnih dela koja su se proteklih godina dogodila u Bosni i u Srbiji!

Inače, jedan od najopasnijih balkanskih bosova, Darko Elez uhapšen je u Srbiji prošle godine, a u BiH je izručen 3. marta 2021. zbog sumnje da je bio na čelu kriminalne grupe koja se dovodi u vezu sa ubistvima Siniše Milićevića Tigra 2018. i Miloša Ostojića 2019. godine u Istočnom Sarajevu. Osim toga, teretio se i za planiranje likvidacija Zlatana Ćuka i Miloša Božovića u BiH, kao i za tri iznude. Međutim, Elez je sada u bosanskom sudu osuđen na 15 godina samo u predmetu "Lutka", za organizaciju bande koja je od 2005. do 2009. ubijala, pljačkala i trgovala drogom.

Elez je inače blisko sarađivao sa klanom Veljka Belivuka i Marka Miljkovića Mesara, koji su 4. februara uhapšeni u Srbiji zbog najmanje pet monstruoznih ubistava i drugih najtežih krivičnih dela.