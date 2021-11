ILIJA (13) SVOJU TAJNU ODNEO U GROB: Jauci majke dečaka koji se obesio - PARAJU NEBO!

Trinaestogodišnji Ilija N. iz Donjeg Dobrića kod Loznice koji se u četvrtak uveče obesio u potkrovlju porodične kuće, sahranjen je na seoskom groblju.

Veliki broj meštana ispratio je dečaka na večni počinak, a jauci majke parali su nebo nad ovim jadarskim selom još od trenutka kada je jedno od svojih petoro dece pronašla obešenog.

Komšije koje su čule njen vrisak i zapomaganje, pozvale su policiju i hitnu pomoć, ali i posle nekoliko pokušaja reanimacije, mogli su samo da konstatuju smrt dečaka.

Komšija Milivoje ne krije tugu zbog tragično izgubljenog mladog života. Na pitanje zašto je to dečak uradio, da li ga je možda majka tukla, on samo odmahuje glavom.

– Teško je to reći, da li ga je tukla, ne znam nismo baš blizu njih da bih mogao da odgovorim na to pitanje, ali po pričama drugih nisam čuo da se to dešavalo… Prošle godine mlađi brat se zbog jednog nestašluka sakrio u seno, ali su ga ubrzo pronašli nepovređenog – kaže Milivoje.

On ističe da je tragično nastradali dečak rastao u koliko toliko normalnoj porodici, ali da je otac često bio van kuće, dok je majka posle otkaza na poslu sama bila kući sa decom, prenosi Informer.

– Otac je radio u jednoj privatnoj firmi, stalno je bio po terenima, pa je majka posle otkaza u firmi bila više s njima… Kada se prošle godine mlađi brat sakrio, vikali su da su roditelji krivi, ali šta ja znam – ispričao je Milivoje.

Porodica Nikolić dospela je u žižu javnosti pre nepunih godinu dana kada je nestao tri godine mlađi brat preminulog dečaka. Tražili su ga 20 sati čitavo selo i policija, a pronađen je kako spava u seniku pored kuće, bez vidljivih povreda, sem manjih ogrebotina od sena.

Šta je njegovog starijeg brata navelo na ovako užasan čin, najverovatnije se nikad neće znati.

Slomljeni bolom za prerano izgubljenim životom veliki broj meštana ispratio je Iliju na večni počinak. Svoju tajnu u grob je odneo.