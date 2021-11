DETALJI DRAME U LESKOVCU: Pijani maloletnici se vraćali sa slave, pa IZBOLI medicinskog tehničara

Drugi maloletnik još nije saslušan, a protiv njega će policija podneti krivičnu prijavu.

Medicnskog tehničara iz kovid ambulante pri Domu zdravlja L.P. (23) izbo je u nedelju veče maloletnik iz ovog grada koji se sa drugom vraćao sa slave i najverovatnije je bio u pripitom stranju, potvrđeno je u nadležnom organu.

L.P. je ovaj maloletnik, koji je predat sudiji Višeg suda u Leskovcu za maloletničku delikvenciju sa krivičnom prijavom za tešku telesnu povredu, ubo nožem u donjem delu stomaka tačno u 22,10 sati. Maloletnik nije negirao da je izvršio delo, ali se branio da je, navodno, bio izazvan.

Zdravstveni radnik povređen je u Svetoijkoj ulici iznad pošte, kada se iz druge smene vraćao kući. On je, zapravo uboden u donjem delu stomaka.

– Operisan je sinoć i u dobrom je stanju, što nas raduje. Sreća je što nisu bili povređeni vitalni organi – kaže direktor Doma zdravlja Slaviša Božić.

On dodaje da su svi u toj zdravstvenoj ustanovi bili iznenađeni jer se radi o veoma mirnom mladiću.

– Ne samo to, nego je veoma kulturan i vredan dečko koji kod nas radi po ugovru na određeno vreme, do kraja ove godine. Vrlo je požrtvovan i mi bismo voleli da mu se ugovor produži ukoliko to bude odobrilo Ministarstvo zdravlja – dodaje Božić.

Međutim, osumnjičeni šesnaestogodišnjak se, kako saznajemo iz nezvaničnih, ali pouzdanih izvora, branio time da je bio izazvan, pa da je od straha potegao nož.

– Maloletnik se sa svojim vršnjakom vraćao sa slave i išao levom stranom trotoara prema pošti, a L.P. je išao desnom stranom ka svojoj kući. Osumnjičeni je ispričao da im je ubodeni mladić, navodno, nešto dobacivao preko ulice, da su mu ova dvojica odgovorila, da je nastala svađa, te da je žrtva, navodno, prešla na drugu stranu preteći im. Ovaj se navodno uplašio pa potegao nož – priča naš izvor.

On je još kazao da je na slavi popio samo jedno pivo.

Drugi maloletnik još nije saslušan, a protiv njega će policija podneti krivičnu prijavu za učestvonaje u tuči jer se sumnja da je on najpre L.P. udario pesnicom u glavu.

Inače, komšije pričaju da je L.P. veoma krvario i da je jedva uspeo da napravi par koraka kako bi zazvonio na vrta najbliže kuće i tražio od domaćina da pozovu hitnu pomoć.

– Naša ekipa stigla je za dva minuta na lice mesta jer je razdaljina mala i tokom vožnje do bolnice uspela je da zaustavi krvarenje – objašnjava Božić.

Žrtva takođe još nije saslušana jer se nalazi na intenzivnoj nezi hirurgije u Opštoj bolnici u Leskovcu.

Inače, povodom spekulacija da ranjavanje zdravstvenog radnika ima veze sa njegovim radom u kovid ambulanti, gde su neviđene gužve, direktor Božić kaže da je to neistina: “Maloletnici se ne javljaju u tu, već i kovid ambulantu pri dečjem dispanzeru”.

