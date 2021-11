KAKO JE DOŠLO DO EKSPLOZIJE U FABRICI RAKETNOG GORIVA!? U novembru 2008. godine u istoj fabrici desio se SLIČAN SLUČAJ!

Dve osobe su nastradale u eksploziji u fabrici raketnog goriva nedaleko od Bubanj Potoka, koja se dogodila danas oko 14 časova, 15 osoba je povređeno, a za nekima se još traga. U pogonu u kom se proizvode rakete nalazilo se stotinak radnika.

Odmah posle eksplozije poslato je 11 vatrogasnih vozila sa 36 vatrogasaca, a zatim i pojačanje.

U novembru 2008. godine u istoj fabrici dogodila se eksplozija kada je povređeno troje osoba.

Prof. dr Vladimir Tomašević i Andrej Mlakar govorili su o tome kako je moguće da dođe do eksplozije u pogonu.

- Pre svega Edepro je retka fabrika kod nas, bave se raznim vrstama i proizvodnjom raketa, čak su napravili i prvu balističku raketu. Bave se i proizvodnjom bespilotnih letelica, izviđačkih i borbenih. Veoma jaka i ambiciozna fabrika. Što se tiče današnje eksplozija, šteta je ogromna. Istragom apsolutno može da se vidi šta je uzrok. Uglavnom se dešava da ljudi koji rade u namenskoj industriji moraju da prođu kroz detaljnu obuku. Peckanje i statički elektricitet ne smeju da se dese. Ljudi koji rade u fabrici moraju ekstremno da paze kako rukovode tim opasnim materijala. Imali smo i u Kraljevu pre nekoliko godina jaku eksploziju, u Krušiku i tu je bila neispravna mašina krivac. Naše fabrike moraju takođe da prođu kroz strogu proceduru. Tržište je nažalost takvo postalo da je primat postala proizvodnja, u namenskoj industriji se traži stručan radnik. Tri meseca nije dovoljno za obuku radnika, pogotovo kad treba da se obuči za rukovođenje eksplozivom. Mi ne znamo šta je uzrok ovde, da li je to terorizam, nestručnost ili je možda neko jednostavno zapalio cigaru, ne znamo - kaže Mlakar.

- Šteta je neprocenjiva, sve što se prizvede može opet da se proizvede, ali ljudski životi su se izgubili i to je strašno. Strašno je što o prevenciji ovakvih događaji govorimo tek kada se šteta desi. Moraju da postoje pravilnici, pre svega o bezbednosti na radu. Moramo prvo određenu garderobu da nosimo kako ne bi dolazilo do varnica. Edepro je formiran 85 godine i krenuli su sa proizvodnjom motora, pa su se posle razvijali dalje. Takva fabrika ne bi trebala da se nalazi u naseljenom mestu, ali tad kad je fabrika formirana to nije bilo naseljeno mesto - rekao je prof. dr Tomašević

