KRENUO NA SAHRANU, A ONDA JE SVE BUKNULO! Svedok drame u Leštanima opisao UŽAS blizu groblja: Kao u ratu, jezive slike...

Svedočenje nekadašnjeg radnika ove fabrike.

U fabrici „Edepro” u beogradskom naselju Leštane danas je došlo do stravične eksplozije raketnog goriva u kojoj je, prema informacijama do 17 sati, povređeno najmanje 16 radnika, dok su dve osobe izgubile život, a za više radnika se traga.

Jedan od svedoka ove drame, inače nekadašnji radnik ove fabrike, rekao je za naš list da su scene sa mesta tragedije izgledale kao da se nalazi na ratištu.

– Pošao sam sa porodicom na jednu sahranu kada se to sve desilo. Nismo ni stigli na groblje koje je tu blizu fabrike i ona je već bila buknula. Krenuo sam kao bez glave tamo, jer mi brat tamo još uvek radi, kao i nekoliko mojih drugara iz ulice. Na sreću, on je bio u drugoj hali, odakle su se svi izvukli živi i nepovređeni se spasli. Inače, u toj hali gde je došlo do havarije, bilo je u tom momentu mnogo radnika zbog primopredaje smena. Video sam kako iznose radnike bez ruku i nogu, kao u ratu, jezive slike… – priča naš sagovornik koji je insistirao da ostane anoniman iz objektivnih razloga.

On kaže da je od šoka nemo stajao nekoliko minuta, ne mogavši da dođe sebi.

– Policajci koji su došli na lice mesta sklanjali su me da se ne približavam i ne gledam te stravične scene. Ko zna koliko će na kraju biti žrtava, jadni ljudi. Na sreću, pa je ta fabrika izmeštena iz naselja i nalazi se u jednoj strani u brdu, ali je bila velika eksplozija, nismo znali šta nas je snašlo. Svi smo potreseni i svako se prepao, jer mnogi meštani tu rade ili imaju nekog svog ko živi od rada u „Edepru” – konstatuje ovaj mladić.

Autor: