POTRESNA ISPOVEST BRATA RADNIKA IZ FABRIKE: 'KAO NA RATIŠTU! Tražio sam ga i video kako iznose ljude BEZ ruku i nogu!'

Rekao je da su scene sa mesta tragedije izgledale kao da se nalazi na ratištu.

U fabrici “Edepro” u beogradskom naselju Leštane juče je došlo do stravične eksplozije raketnog goriva u kojoj je povređeno najmanje 16 radnika, dok su tri osobe izgubile život. Eksplozija se dogodila oko 14.15 sati, a šta je tačan uzrok, utvrdiće istraga. Kako saznaje Objektiv, nesreća se dogodila u trenutku primopredaje smene, zbog čega je tog momenta bio veliki broj radnika u samoj fabrici, tačnije u velikoj hali.

Prema rečima svedoka sa kojima smo stupili u kontakt, prizori u krugu fabrike bili su jezivi i potresni.

KAO NA RATIŠTU

Jedan od svedoka drame u Leštanima, inače nekadašnji radnik ove fabrike, rekao je za naš list da su scene sa mesta tragedije izgledale kao da se nalazi na ratištu.

– Pošao sam sa porodicom na jednu sahranu kada se to sve desilo. Nismo ni stigli na groblje koje je tu blizu fabrike i ona je već bila buknula. Krenuo sam kao bez glave tamo, jer mi brat tamo još uvek radi, kao i nekoliko mojih drugara iz ulice. Na sreću, on je bio u drugoj hali, odakle su se svi izvukli živi i nepovređeni se spasli. Inače, u toj hali gde je došlo do havarije, bilo je u tom momentu mnogo radnika zbog primopredaje smena.

Video sam kako iznose radnike bez ruku i nogu, kao u ratu, jezive slike… – priča naš sagovornik koji je insistirao da ostane anoniman iz objektivnih razloga.

On kaže da je od šoka nemo stajao nekoliko minuta, ne mogavši da dođe sebi.

– Policajci koji su došli na lice mesta sklanjali su me da se ne približavam i ne gledam te stravične scene. Ko zna koliko će na kraju biti žrtava, jadni ljudi. Na sreću, pa je ta fabrika izmeštena iz naselja i nalazi se u jednoj strani u brdu, ali je bila velika eksplozija, nismo znali šta nas je snašlo. Svi smo potreseni i svako se prepao, jer mnogi meštani tu rade ili imaju nekog svog ko živi od rada u “Edepru” – konstatuje ovaj mladić.

Eksplozija je izazvala strah kod stanovnika Leštana, ali i Vinče i Kaluđerice.

– Kuća se zatresla. Prozori, lusteri, sve se ljuljalo kao da je zemljotres. Ali, začuo se prasak. Eksplozija. Pomislio sam da je pao avion. Istrčao sam iz kuće i video gust dim. I dalje sam mislio da je pao avion. Komšija mi je prišao i rekao mi da mu se čini da eksplozija dolazi iz pravca fabrike – kaže Živko Grahovac, meštanin Leštana.

On ističe da su svi bili uplašeni i uznemireni. Neki su seli u auto i krenuli ka mestu nesreće.

– Vrlo brzo su kraj nas prošla kola policije, a zatim i Hitne pomoći. Znali smo da nije dobro. Jedan komšija je rekao da je došao blizu fabrike, ali da nije mogao da prođe putem dalje. Vratio se. Kaže da je gorela – vidno uzrujan priča Živko.

Pozvao ga je i brat iz Vinče, kao i prijatelji iz Kaluđerice koji su takođe osetili ovu eksploziju.

– Strahujemo za naše meštane koji rade u toj fabrici. Sigurno da ima mrtvih i povređenih. Ovo je prava katastrofa. Baš mi je teško – kazao je on.

STRAH OD NAJGORIH VESTI

Član Mesne zajednice Leštane Dobrica Konatarević u izjavi za medije navodi da je nemali broj ljudi hteo da ode do fabrike i pomogne šta treba, ali je policija blokirala sve prilaze.

– Bila je jaka detonacija, u početku smo pomislili da je pao neki avion, toliko se sve treslo. Istrčali smo napolje i videli smo ogroman dim u obliku pečurke, odmah nam je bilo jasno da se eksplozija dogodila u toj fabrici jer tačno prepoznajemo lokaciju. Strašno je, uplašeni smo svi, čekamo informacije o našim prijateljima i komšijama koji rade u toj fabrici, da čujemo šta je sa njima. Pokušavao sam da pozovem komšije koji tamo rade, ali nikako nismo mogli da stupimo u kontakt. Radnici su evakuisani, ipak je to malo dalje od naselja. Svi se sekiramo i nadamo da ima što manje povređenih i nastradalih – navodi Konatarević.

Detonacija je oštetila prozore i krovove na mnogim kućama.

– Nije mi dobro, mislio sam da je u pitanju neki zemljotres. Toliko se treslo, popucali su mi prozori na staroj kući. Žena i deca su pobegli u podrum. U početku nismo znali da je eksplozija, nismo osetili nikakvu paljevinu, niti smo videli dim. Međutim, kada je posle nekoliko minuta počeo dim da kulja, mislio sam da je izgorelo celo Leštane – priča Radomir Pavlović.

Meštanka Dragica Tomić navodi da su nakon eksplozije komšije trčale da pruže pomoć radnicima.

– Tlo se treslo, sve se treslo. Prasak nam je zalupio vrata na garaži. Mislila sam, gotovo je, zemljotres je, i zgrada će se svake sekunde obrušiti na nas. Molila sam Boga da preživimo – navodi Ljiljana Ilić.

Nemanja Antić kaže da ne može da dođe k sebi.

– Moj pas je izleteo iz dvorišta kao pomahnitao, još uvek ne mogu da ga pronađem. Haotično je delovalo u tom trenutku, kao da je rat, verujte mi – rekao je Antić.

Odmah posle eksplozije poslato je 11 vatrogasnih vozila sa 36 vatrogasaca. Novinarske ekipe i svi koji su se okupili oko fabrike morali su da se sklone jer se, kako su naveli nadležni, strahuje od novih eksplozija.

Prema rečima komandanta Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Miloša Majstorovića, vatrogasci spasioci stabilizovali su situaciju i obavljaju pretragu terena.

– Koriste dron sa termovizijom kako bi se locirali eventualno stradali i povređeni – rekao je Majstorović.

Poslanica SNS Katarina Rakić, koja ima porodičnu kuću u Leštanima, u trenutku eksplozije nije bila u svom domu, ali jeste njena porodica. Njen suprug radi nedaleko od fabrike i od njega je i čula za jezivu vest.

– Od njega sam i čula šta se desilo i pre nego što je vest odjeknula u medijima. Rekao mi je da isprva nisu znali šta se dešava, ali su znali da je u pitanju ta fabrika čim su videli dim u obliku pečurke nalik na one od nuklearne bombe. Bogu hvala, moji su dobro, čula sam se i sa tatom, ali svi su se prepali. Zemlja se tresla, pomislili su da je pao neki avion ili bomba.

Tata mi je rekao da je osećaj bio kao kad su nas bombardovali 1999. godine, bilo je strašno i svi su uznemireni. Još uvek se sve puši, a kažu mi da je zviždalo na sve strane. Čula sam da ima žrtava i jako mi je žao zbog toga. Nadležni će otkriti šta se desilo i nadam se da se ovo nikad više neće ponoviti – poručuje Katarina Rakić.

