POLICIJA JE PRATILA SVE MUČENE I UBIJENE U RITOPEKU! Poznati detektiv otkriva kako su Velja i Mesar vodili ŽRTVE NA KLANJE

Grgur nije precizirao da li su te mere bile zakonite ili nezakonite.

Privatni detektiv Uglješa Grgur otkrio je danas važan detalj vezan za istragu monstruoznih zločina klana Veljka Belivuka počinjenih u vikendici u Ritopeku.

"Svi koji su mučeni i ubijeni u Ritopeku bili su na merama", rekao je Grgur.

Poznati detektiv, međutim, nije precizirao da li su te mere bile zakonite ili nezakonite, ali je jasno da se radi o ilegalnom praćenju i prisluškivanju, koje su sprovodile kriminogene strukture na najvišim pozicijama u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Veruje se da su iste strukture MUP te metode često koristile u ratu kavačkog i škaljarskog klana. Osoba na merama bila bi praćena do određenog mesta, predviđenog za njenu likvidaciju, a onda bi ti pripadnici MUP jednostavno nestali sa te lokacije.

Podsetimo, ranije je i predsednik Aleksandar Vučić otkrio je da je najmanje četvoro ljudi koji su povezivani za škaljarskim klanom, ubijeno dok su bili na merama policije.

Klan predvođen Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem tereti se za ubistva Aleksandra Gligorijevića, Gorana Veličkovića, Lazara Vukićevića, Zdravka Radojevića i Milana Ljepoje, kao i za silovanje, otmice, trgovinu narkoticima i druga dela.

Istraga se na ovome ne zaustavlja, već se teži rasvetljavanju mnogih drugih zločina za koje se sumnja da su ih počinili Velja Nevolja i njegova ekipa.

Belivuk i njegova desna ruka Miljković biće saslušani 1. decembra.

Tužilaštvo je uspelo da ubedi jednog od članova Belivukove grupe, Bojana Hrvatina, da detaljno ispriča kako su se ubistva planirala, ljudi kidnapovali i ubijali.

"Srbija je napravila posebnu radnu grupu 'Mangusta', koja je služila za praćenje lica iz oba klana, od kojih je više lica iz samo jednog klana, ubijeno. Policija prati čoveka i ne vidi da je neko prišao i ubio ga, nisu sniminili, nisu slikali. Kako je to moguće da se desi, da se desilo jednom i hajde, moguće je, ali da se desi dva ili više puta, to ne mogu da poverujem. To su stvari koje ne želim da krijem, niko nema pravo nekoga da ubija. To više nikad neće da se događa, sve ispitujemo, ne krijemo ništa", rekao je tada Vučić.