BIO JE ŠAMPION! TUGA U PORODICI PREMINULOG PAVLA (23): Majka na respiratoru, umrla baka, a juče i njega odneo kovid, UŽAS (FOTO)

Pavle Kostić je umro nakon što su mu otkazali bubrezi dok je bio priključen na respirator zbog infekcije korona virusom. Kako Mondo saznaje od izvora bliskih porodici, Pavlu je od korone umrla baka pre nedelju dana, dok mu je majka takođe na respiratoru, a sestra u bolnici ali njeno stanje nije kritično.

Pavle "Yoppa" je bio jedan od najperspektivnijih igrača League of Legends sa ovih prostora i prvi igrač iz Srbije koji je uspeo da osvoji prvo mesto na Challenger rang listi EUW servera. Među prvima je imao prilku da igra u internacionalnim klubovima.

Svojim talentom za igru brzo se probio u sam vrh regionalne lige Evrope i španske lige. Prethodne dve godine je proveo igrajući za akademije LEC timova, a proteklih godinu dana proveo je u akademiji Schalke 04 Esportsa.

Akademija za koju je igrao oglasila se večeras na Tviteru i potvrdila tužnu vest.

"Šokirani smo i bez reči. Žalimo za Pavlom 'Yoppom' Kostićem. Naše saučešće porodici, voljenima i prijateljima. Uvek ćemo čuvati sećanje na tebe", poručili su na Tviteru.

We are shocked and speechless. FC Schalke 04 Esports mourns Pavle "Yoppa" Kostić. 😢 Our condolences go out to his family, loved ones and friends. We will always cherish his memory. 🖤 #S04 pic.twitter.com/m3BXbXfX2D