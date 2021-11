ČEKAJU JE GODINE ROBIJE: Jezive batine 'majke' iz Leskovca ostavile nesagledive posledice na mališane!

Majka iz Leskovca treba da bude veštačena da se utvrdi da li je zdrave pameti, izjavila je advokat Gordana Božilović Petrović povodom jezivog snimka na kome se vidi žena koja tuče svoju decu.

Kazne za ovo delo su, kako je navela, od tri pa do 15 godina u zavisnosti od okolnosti i činjenica.

- Majka treba da bude veštačena da vidimo da li je osoba zdrave pameti. Možda se radi o nekom psihijatrijskom obolenju. To je sve jedan od dokaznog postupka gde će se utvrditi činjenice - rekla je advokat Gordana Božilović Petrović.

Objasnila je o kakvom krivičnom delu se radi.

- Video nisam mogla ni da pogledam. Toliko mi je jezivo. Takvo nasilje je neprihvatljivo. U ovom konkretnom slučaju radi se o krivičnom delu iz oblasti braka i porodice. To je pre svega nasilje u porodici, a može i zlostavljanje dece. Protiv majke je već pokrenut postupak i podneće se krivična prijava koju podnose odgovarajući nadležni organi - objasnila je Božilović Petrović.

O snimku je rekla da sud i Tužilaštvo tek treba da procene da li je validan.

- Vrlo je nezgodno objavljivati takav snimak, ali sud će proceniti ili Tužilaštvo u ovoj fazi da li se takav snimak može koristiti. Sve zavisi od toga na koji način je taj snimak sačinjen - navela je Božilović Petrović.

Andragog u "Sigurnoj kući" Beograd Ana Anđelković istakla je da su u ovom slučaju posledice koje ostaju nakon nasilja po decu nesagledive.

- Deca su žrtva nasilja i to ostavlja nesagledive posledice po njih. U "Sigurnoj kući" nama deca dolaze sa majkama. Naša ciljna grupa su najčešće žene i deca. Usluga "Sigurne kuće" prvenstveno je namenjena ženama. Organizacija u okviru koje se pružaju usluge "Sigurne kuće" je Savetovalište protiv nasilja u porodici i nama se tu javljaju muškarci koji trpe nasilje ili su zabrinuti za svoju decu - istakla je Anđelković.

Advokat Božilović Petrović osvrnula se na činjenicu da je nasilje u porodici pre nekoliko godina bilo manje "aktuelno".

- Nasilje u porodici dugo godina nije bilo aktuelno, jer su se žene, koje su uglavnom oštećene u ovakvim situacijama, bojale. Desi se događaj, pa čak i kad prijave i dođu do suda, ne smeju da daju iskaz. Obično kažu da se situacija popravila ili da su preterale. Moramo poći od toga da mi ipak ne znamo suštinu stvari. Imamo samo pretpostavke pa i da je otac u ovom slučaju imao snimak već mesec dana - dodala je Božilović Petrović.

Kazne za ovo i slično delo su od tri pa do 15 godina zatvora.

- Za ovo krivično delo osnovnog oblika kazna zatvora je do tri godine. Imamo ozbiljnije oblike: prema maloletnom licu i nanesene ozbiljne telesne povrede. U tom slučaju je kazna do 10 godina. Ako dođe do smrti lica kazna je do 15 godina - navela je advokatica.

Andragog Anđelković ukazala je na činjenicu da se često u toku razvoda roditelja "zaboravljaju" potrebe dece.

- Deca u ovakvim slučajevima mogu da postanu teren za prepucavanje između roditelja. Ljudi razvodom prekidaju partnerski odnos, ali ne prestaju da budu roditelji deci. Deca postaju žrtve razvoda i prepucavanja i nekako su potrebe dece stavljene po strani - istakla je Anđelkovićeva.

Na jezivim snimcima, podsetimo, vidi se kako žena najpre viče na decu, a zatim ih udara i šutira, udara im glavu o glavu i potom ih gura od sebe. Dečak udara glavom o zid i otvorena vrata sobe, a nasilje nad mališanima se tu ne završava. Na drugom snimku, nervozna što ne može da zakopča jaknu dečaku, žena takođe vrišti i udara dete.

Majci koja je brutalno prebila svoju decu u Leskovcu biće dozvoljeno da jednom nedeljno viđa svoju decu, odluka je stručnog tima Centra za socijalni rad.