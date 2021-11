Pokvarena mašina za mleveno meso u jednoj Pančevačkoj mesari, ženi je 2027. godine odsekla prste, a gazda iste, kako bi prikrio dokaze i zaštitio sebe, sve prste koji su ostali u mašini, samleo.

Radnica mesare Božica Popović ističe da se to desilo 2017. godine, kada je na kraju smene, pokušavala da otvori neispravnu mašinu, doživela je nesreću.

- Bila sma uporna da je otvorim, i to je bio jedan sekund, ja sam samo videla svoje prste na radnoj površini. Pored mašine sam uzela neku krpu, prekrila šaku. Bol je bio nesnosan. Koleginica je krenula da zove hitnu pomoć, a u međuvremenu je naišao poslodavac i otišla sma u bolnicu. gde me je doktor Mitrović pregledao, nakon čega je došla policija, koja je obavestila inspektora za rad - rekla je Popović.

Kako dodaje, doktor je potom zatražio prste kako bi ih našio, dok je poslodavac otišao u mesaru, nakon čega njih nije bilo sat vremena, gde su za to vreme, pokušali da zavaraju trag, kao i to, da unište dokaze.

- Videla sam samo nokat od tog prsta. Uništili su dokaze - priča Popović.

Kako je dodala, on je uključio mašinu, a koleginica koja je tog dana bila prisutna, kućni je prijatelj gazde, koja je, prema navodima nesrećne žene, jedne prilike i potvrdila da je gazda prste namerno samleo.

DOŽIVELA PRETNJE

Popović dodaje da je nakon nesreće ponovo došla na posao, gde je, kako ističe, zasmetala u mesari, gde je pretnjama zaposlenih bila primorana da da otkaz.

- On zna šta je uradio. Imala sam nekoliko operacija, posle toga su mi pretili kolega i koleginica, verovatno ih je gazda savetovao tako, da bih dala otkaz. Obećavali su mi lakše radno mesto, ali se to nije desilo. Imaju 5 mesara, mogli su da mi daju lakši posao, ali to nisu uradili. Živim sa suprugom i sa sinom, cela porodica je to teško podnela, sin je bio osnovna škola i sve to mu je veoma teško palo. To su strašne situacije, razumem da ima težih situacija u životu, ali ne mogu da verujem da je neko sposoban da uradi tako nešto - ogorčena je žena koja je ostala četiri prsta na ruci.

Kako dodaje, ona je od otkaza odustala, gde je ipak, dobila otkaz od poslodavaca.

- Čekali su tri godine, i dali mi otkaz - dodala je Popović.

Govoreći o drugim radnim mestima, Popović ističe da ne može da se zaposli jer je još uvek u procesu lečenja.

- Priča da je bilo svedoka, pa da nije bilo, onda tamo je pisalo da je koleginica isključila mašinu, pa da sam čekala to, cela ruka bi mi bila samlevena. Obraćala sam se svima, na kraju sam dobila otkaz dok sam bila na bolovanju, potpisala sam da ih neću tužiti, u tom trenutku nisam ni racionalno razmišljala. Htela sam samo da mi bude bolje, da se vratim na posao. Oni nisu ispoštovali dogovor, sačekali su da prođu tri godine da mi daju otkaz i to su i uradili. Ja se još lečim, pre tri meseca sam imala još jednu operaciju - ispričala je ona, navodeći da joj je jedino stalo da pravda bude zadovoljena i da neko bude kažnjen.

Autor: