POTUKLI SE SRBIN I TURČIN U BEČU: Drama započela zbog falsifikovanih kovid potvrda, RADILA I BEJZBOL PALICA

Državljanin Srbije uleteo je danas u policijsku stanicu u Beču tvrdeći da ga juri jedan muškarac sa bejzbol palicom. On je od policajaca zatražio pomoć i zaštitu, a ubrzo je za njim u stanicu je ušao i 44-godišnji Turčin. Oba muškaraca su odmah saslušana.

Navodno je Turčin od srpskog državljanina kupio pre nekoliko dana šest lažnih kovid potvrda i za to platio 1.000 evra. Međutim, umesto da preda potvrde Srbin je odbio da na potvrde stavi QR kod i za to tražio još novca od Turčina.

On je to odbio i tražio da mu vrati i 1.000 evra koje je dao. Tada je došlo do tuče između njih, a Turčin je u stanici sve vreme negirao da je mladiću pretio bejzbol palicom.

Međutim, nedaleko od policijske stanice pronađen je crni ranac u kom je bila bejzbol palica, a kod državljanina Turske je prilikom pretresa pronađena falsifikovana potvrda o vakcinaciji i on je zadržan u policiji.

Državljanin Srbije je sve vreme negirao da ima bilo kakve veze sa falsifikovanim potvrdama i on je pušten na slobodu.