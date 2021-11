DŽONIĆ PRIZNAO ZLOČIN! Dva dana posle ubistva se OTKRIO KOMŠINICI: 'Zlikovac se uhvatio za glavu i počeo da plače!'

Odao ga trenutak iskrenosti!

Dan ili dva posle nestanka tročlane porodice Đokić, prvoosumnjičeni za ubistvo svojih rođaka priznao je jednoj komšinici šta je učinio.

U želji da proverimo informaciju do koje smo došli, stupili smo u kontakt sa ženom koja je porodična prijateljica i porodice Džonić i porodice Đokić, a ono što nam je ispričala, ostaviće mnoge bez teksta.

– Došao je kod mene jednog jutra neposredno pošto se pojavila vest da su Đokići nestali. Skuvala sam nam kafu, seli smo za sto i počeli da pričamo. Sećam se jasno kao dan da je tada rekao: “Jao šta se to napravi, ko je tako nešto mogao da uradi” – priseća se sagovornica Objektiva.

Kako ova žena kaže, nastavila je da ga sluša i teši verujući da je jako pogođen zbog nestanka brata. A onda je Džonić počeo da se otvara.

– Govorio mi je da je stalno pričao svom bratu Raši, tako je on zvao Gorana Đokića, da ne daje pare na kamatu, da će ga to koštati glave. Pričao je i o problemima koje je imao sa svojim ocem, ali i sa mlađim sinom Stefanom. Konkretno, tada je rekao da Stefan voli da popije, da pravi, kako je rekao, stalno neke zvrčke i da će zbog toga izgubiti posao – priča ova žena.

Zatim nam je otkrila i još jednu neverovatnu rečenicu koja joj u prvi mah nije zaparala uši.

– Rekao je tada: „Imam i ja jedan problem, i to najveći, ali za to će se tek čuti. Ne znam kako će žena sve to da izdrži, nisam pametan.”

Tada se uhvatio za glavu i počeo da plače. Prebledeo je, a pogled mu se izgubio negde u daljini. Nisam mogla ni da zamislim šta se krije iza tih reči i tih suza – navela je ova meštanka.