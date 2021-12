BRUTALNI OBRAČUN NA DEČIJEM ROĐENDANU! Zakupac kuvarici SLOMIO TRI PRSTA, konobara gušio i šutirao dok se nije ONESVESTIO!

Konobaru je rekao da će mu pobiti sve u kući ako ga prijavi policiji.

Zakupac lokala prebio je konobara jer nije želeo da prekine slavlje. Veljko Žegarac (19) brutalno je pretučen jer je od gostiju zatražio da u 20 sati napuste lokal.

- Zakupili su lokal od 16 do 20 sati. Meni je poslodavac rekao da moram oko 19:50 da im napomenem da moraju da se spreme i da izađu. Zamolili su me da ih pustim da odslušaju dve pesme, pošto je muzika bila uživo. Ponovo sam ih ljubazno zamolio da napuste lokal. U tom monetu je skočio jedan dečko, ujak deteta, uhvatio me za vrat i nabio uz zid. Otrgao sam se i krenuo na zadnji izlaz, prema kuhinji. On je krenuo zamnom, zaključao sam vrata, ali ih je razvalio. Kuvarica i njen muž su skočili da me odbrane. Kuvarici je slomio tri prsta, a njenog muža je udario i on je čovek pao na pod - navodi Veljko.

Otišao sam do izlaznih vrata, tamo me je sačekao njegov otac i počeo da me davi. Njegov sin se zaleteo i šutnuo me punim stopalom u grudni koš. Onda me ponovo podigao, stisnuo i ponovo udario, pa sam pao u nesvest. Dva minuta sam bio u nesvesti

Osvestio ga je, navodi, udarac u glavu.

- Došli su ljudi i pokašali da ih odvoje od mene. Otac zakupca me stisnuoi rekao mi da zna gde živim, da će uzeti pištolj doći i pobijatimi sve u kući ako prijavim policiji. Na kraju je došao gazda, rasterao ih je i mene dovezao kući. Rekao sam mu da me vozi u bolnicu jer se nisam dobro osećao - navodi Žegarac.

Ističe da će ga tužiti za pokušaj ubistva.

Veljkova majka, Ivana Pavlović kaže da je ona u momenutu kada se napad dogodio bila kod kuće i očekivala je da se sin vrati.

- Oko 20 sati je trebalo da završi slavlje. Zvala sam ga, telefon je zvonio, nije se javljao. Mislila sam da je u gužvi, da radi i da će me zvati da dođem po njega kada završi. Međutim, oko pola 10 ga je prijatelj doveo kući i rekao da je dobio batine od zakupca lokala - priča majka.

Kako navodi, istog trenutka je pozvala policiju i odvela ga u Urgentni centar.

- Rekao mi je da ne zovem policiju, da mu je zakupac pretio ubistvom, da će ubiti njega i porodicu bude li ga priavio - navela je Ivana.