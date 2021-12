'BEŽI, NOŽ!' Partner izbodene žene otkrio stravične detalje zločina koji se odigrao pred decom!

Dva mališana stara 8 i 13 godina svojim očima su videli kako je D.Z. (1993) iz leskovačkog sela Vinarca krvnički izbo nožem svoju bivšu sprugu V.S. (29), a njihovu maćehu, i od straha pobegla kroz prozor iz Dečjeg dispanzera, u kojem se tragedija dogodila 4. decembra ove godine.

- U tom strahu, stariji sin smogao je snage da pozove svog oca M.V. (30) i da mu kaže da je neki čovek izbo njihovi maćehu, koju su ponekad zvali mamom, ponekada imenom - priča nevenčani suprug V.S. iz Donje Lokošnice koji je tog dana pomagao prijatelju u klanju svinja u obližnjem selu, piše Blic.

Kaže da se više i ne seća kako je stigao do Dečjeg dispanzera u Leskovcu, ali ono što je prvo video kada je kročio preko praga ove zdravstvene ustanove, bile su lokve krvi u hodniku.

- Prizor je bio jeziv, mnogo krvi, u lokvama - priseća se.

Za to vreme žena je već bila prebačena u urgentni centar Opšte bolnice u Leskovcu, zatim u KC Niš, a on je decu našao kod zdravstvenih radnika.

- Prigrlili su decu, a ne znam kako su ih pronašli pošto su bili pobegli - dodaje:

- Kako su mu kasnije ispričali mališani, bivši suprug V.S. je ušao u Dečji dispanzer i seo pored njih troje na klupu, tamo gde se čeka ispred injekcionog odeljenja. Vrata tog odeljenja okrenuta su prema hodniku gde je žena izbodena 10 puta, pa tako dečaci nisu, i da su hteli, mogli da ne vide šta se dešava.

Razgovarali su oko dva minuta, pa je on predložio mojoj nevenačnoj supruzi da izađu u hodnik da deca ne slušaju njihov razgovor, na šta je ona pristala. Verovatno se moj mlađi sin okrenuo i video kako ovaj vadi nož i istog momenta čuo vrisak. U panici je rekao starijem sinu: Bato, beži, nož. Trčeći kroz hodnik, videlu su kako je bode, ali su nekako uspeli da skoče kroz prozor, pošto se sve dešavalo u prizemlju - priča M.V. poprilično smireno.

Do svega toga, kaže, ne bi došlo da je on odveo decu kod lekara, jedno da primi injekciju, drugo na kontolu.

- Ja sam uveče saopštio da vodim decu kod lekara, ali se moja nevenčana supruga ponudila da to ona uradi, rekavši mi da ja idem da radim u selu jer mi živimo od mog nadničenja. Pristao sam. Sada se kajem. Da sam znao da će se ovo deseiti nikada joj ne bi dozvolio - objašnjava.

On ne zna kako je bivšu suprug saznao da će V.S. tog dana biti na kobnom mestu. V.S. je bila udata ranije u Vinarcu i sa D.Z. ima četvoro dece. Međutim, došlo je do razlaza, pa se ona vratila kod roditelja u jedno selo blizu Niša. Ona i M.V upoznali su se preko Fejsbuka.

- Potom smo izašli nekoliko puta. Dopala mi mi se, zaljubio sam se, verovatno i ja njoj. Jednog dana mi je javila da hoće da dođe da živi kod mene u Donjoj Lokošnici, na šta sam pristao. Čak sam joj i taksi platio od Niša do našeg sela - priča i u mobilnom telefonu pokazuje njegovu i njenu fotografiju, zajedničku. Oboje lepi, mladi i srećni.

Ona je, zapravo, u njegovu kuću stigla pre 15 dana. Malo je toga, dodaje, znao o njenoj prošlosti osim da ima četvore dece. Nije ga zanimalo, tvrdi.

- Meni je bilo važno to što me poštuje, što poštuje moju decu i moju majku, a često bi sa mnom išla da mi pomaže i nadničenju.

O D.Z. ne želi da govori i kaže da ga on neće tužiti.

- Sada mi je najvažnije da se ona oporavi, a rekli su mi u Nišu da je stanje stabilno. Ja se nje ne odričem, čim bude izašla iz bolnice dovešću je mojoj kući jer imam obavezu prema njoj - završava svoju ispovest ovaj mladi čovek koji je, kaže, prošao kroz pakao.

Najviše ga, dodaje, boli to što su u prvi mah svi mediji objavili njegovo ime, kao da je on izbo bivšu suprugu, ali se sada se situacija oko toga smirila jer se istina brzo saznala.