VELJINI VOJNICI SPREMNI DA PROGOVORE?! Mesaru se crno piše: ON ima ključne informacije o ovim zločinima!

Reč je o čoveku koji je uhapšen u isto vreme kada i veći deo klana, a koji je i kum Marka Miljkovića.

Sudbinu Marka Miljkovića, zvanog Mare Mesar, desne ruke Veljka Belivuka u zloglasnom koljačkom klanu, čoveka koji je sam sebe nazivao kraljem jer je ubio dva kuma, dodatno će zapečatiti njegov kum!

Prema saznanjima medija, još dva člana njegove i Veljine kriminalne ekipe spremna su da progovore o zločinima ovih kriminalaca, a jedan od njih mogao bi da bude Nikola Spasojević. Reč je o čoveku koji je uhapšen u isto vreme kada i veći deo klana, a koji je i kum Marka Miljkovića.

– Nećemo sada da se oglašavamo vezano za ovu temu ‒ rečeno nam je juče u Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu.

Ipak, kako se nezvanično saznaje, istraga protiv Belivuka i Miljkovića zbog ubistva Mirka Kojića Koje je u toku, a informacije o tome kako je ubijen čovek koji je sa Miljkovićem i Belivukom bio optužen za ubistvo Vlastimira Miloševića mogao bi da otkrije upravo Spasojević. Da je Spasojević dugo bio pod lupom tužilaštva kao neko ko je spreman da otkrije informacije od suštinske važnosti u zamenu za blažu kaznu, naslućuje se iz onoga što je pričao svedok-saradnik Bojan Hrvatin.

SPALE SE PLAŠIO BUNKERA

– Spale je, ulično rečeno, počeo da šizi, počeo da ludi, mislio je da će i on završiti u „bunkeru”, to je čak i pričao kumu. To mi je pričao Marko Miljković lično. Spominjao ga je i Velja. Dolazio je ranije, ali njega su bili skrajnuli. Bio je aktivniji dok ja nisam bio tu. Posle ubistva Goksija Veličkovića pojavio se da nas odveze, ali od tada ja njega više nisam viđao – ispričao je Hrvatin u tužilaštvu dok je govorio o ubistvu Gorana Veličkovića Goksija.

NADIMAK ''TOPALOVIĆ''

Spasojević je na tajnoj aplikaciji Skaj imao nadimak Topalović, a njegovu ulogu u klanu opisao je detaljno Hrvatin.

– On je bio Topalović, mada nikad nisam preko aplikacije sa njim komunicirao. Znam da je bio kum Kratosov (nadimak Marka Miljkovića na Skaj mreži), znam da mu je pomagao, da mu je vozio ženu i decu nekada kada je trebalo negde. Po priči Marka Miljkovića, on mu je pomagao u pripremi logistike u vezi sa ubistvom na šinama. On je održavao kontakt sa Miloševićem, izlazili su zajedno. Bila je to navlaka, da bi saznao njegovo kretanje ‒ objasnio je Hrvatin ulogu Spasojevića u ubistvu karatiste Vlastimira Miloševića na šinama 30. januara 2017. godine.

VOZIO NAS U LIVADICE

Hrvatin je otkrio i kako je Spasojević odlazio u „kuću smrti” u naselju Livadice 3, kod Ritopeka, koja je u vlasništvu Vlade Draganića (47), zvanog Boske. „Znam da je odlazio u čišćenje prostorije nekad sa Bosketom Draganićem. Verovatno je čistio i mašinu, tu ne mogu da budem precizan, ali znam da je odlazio tamo i pomagao u čišćenju.”

Kako saznajemo, sam Spasojević je tokom saslušanja odbio da pogleda video-materijal sa fotografijama unakaženih tela Aleksandra Gligorijevića Pukija, Gorana Veličkovića Goksija, Lazara Vukićevića, Zdravka Radojevića i Milana Ljepoje.

Autor: