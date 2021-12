ISPOVEST ŽENE KOJU SU OPLJAČKALI I PRETUKLI LAŽNI VIDOVNJACI: Kazao mi je da vidi negativnu energiju u mojoj kući, da su mi čini napravljene na novcu

Brojni prevaranti pod maskom "vidovnjaka" oglašavajući se preko interneta ne prezaju da opljačkaju i ljude kojima je neophodna medicinska pomoć, kao što je Nišlijka Lj.S. (63) koja je, u želji da se izleči od depresije, upala u njihovu klopku.

Očajna žena kaže da ni sama ne zna koliko im je tokom proteklih dvadesetak godina dala para, a da svoju boljku nije izlečila. Poslednji takav slučaj dogodio se 2. decembra, kada joj je navodni vidovnjak na vrata poslao "saradnike", koji su je istukli i ukrali joj 190.000 dinara, piše Informer.

Lj.S. kaže da je odlučila da potraži pomoć na drugoj strani s obzirom na to da, kako tvrdi, nije uspela da se izbori sa svojom bolešću ni lekovima ni psihoterapijama.

- Penzionisana sam kao medicinska sestra, od depresije patim dvadesetak godina, dobijala sam razne terapije, išla u dnevnu bolnicu, lečena sam i u psihijatrijskoj ustanovi, ali mi se stanje pogoršavalo. Priznajem, pokušala sam i suicid jer nisam mogla da podnesem nemogućnost normalnog funkcionisanja. Bilo je perioda kada sam zbog depresije bila vezana za postelju, bez mogućnosti da obavljam i osnovne kućne poslove - iskreno o svojoj bolesti priča Nišlijka.

Nakon što je izgubila nadu da će se oporaviti uz medicinsku pomoć, Lj. S. na Jujtubu počinje da prati vidovnjake od kojih se neki deklarišu kao specijalisti za lečenje depresije.

- Prilikom prvog kontakta sa jednom ženom koja je tvrdila da ima lek za mene, saznala sam da je uzrok mojih problema crna magija. Rekla mi je da sam opsednuta demonima i nečistim silama, da preti opasnost i mom sinu i suprugu, da nam je kuća puna negativne energije i tražila mi da joj uplatim 23.000 dinara za "sveti materijal" za moje lečenje. Učinila sam to, a ona mi je poslala nešto što je ličilo na stvari koje se kupuju na vašaru. Kazala mi je da će mi dostaviti i neku amajliju, ali to se nije desilo. Nakon što sam je više puta pozivala telefonom, blokirala me je. Kada je moj suprug saznao za to, podneo je protiv te žene krivičnu prijavu - opisuje početak svojih muka Lj. S.

Nažalost, bolesna žena nije odustala od namere da nađe vidovnjaka koji će je izlečiti.

- Posle par meseci sam počela da tražim druge vidovnjake, govorili su mi da sam pod magijom, da je moja odeća zakopana na groblju, da sam smrtno ugrožena, da će mi sin nastradati... Kad vam neko tako nešto kaže, želite da se uhvatite za slamku da se spasite. Uzimala sam krišom novac, da muž ne sazna i slala im. Jednom sam poslala 200 evra, a on je odmah tražio još toliko jer je navodno video na meni prokletstvo čim je dobio prvi novac. Nisam mu poslala ništa, bilo mi je sumnjivo, kako to da odmah nije video to prokletstvo kad je vidovit, nego tek kada je dobio pare. Više mi se nije javio - nastavlja svoju ispovest Lj. S.

Kako dalje priča uznemirena žena, kontaktirala je raznorazne "Moćne", "Svemoćne", "Majke", "Očeve" raznoraznih ličnih imena, koji su listom radili isto, tvrdili da je pod magijom i tražili pare da bi je uklonili.

- Shvatila sam da me varaju pa sam na par meseci odustala, a i muž mi je zabranio da se time bavim. Međutim, stanje mi se pogoršavalo. Išla sam i u manastir Tumane, ali mi nije bilo bolje, pa sam se opet okrenula vidovnjacima. Neki su navodno besplatno nudili pomoć, hvalili se da vraćaju život u normalu i obećavali napredak i blagostanje. Ništa od toga nisam dobila ni od neke Nikolije, ni svemoćnog Blagomira ni moćnog Dušana ni drugih. Čak sam od jednog dobila opscen zahtev koji sam odbila a on mi je odmah blokirao - priča Lj. S.

Kaže da je 26. novembra stupila u kontakt sa novim vidovnjakom "gospodinom Simonidom", navodno iz Srpske Crnje.

- Kazao mi je da vidi negativnu energiju u mojoj kući, da su mi čini napravljene na novcu, te da moram da mu pošaljem novčanice kako bi me spasao. Kada sam mu kazala da nemam para, rekao je "Bolje da se snađete za novac, nego da ga dajete za sahrane, toliko vam loše stoje stvari". Mnogo sam se uplašila, pa sam odlučila da ga poslušam. Podigla sam 1. decembra kredit u iznosu od 200.000 dinara i istog dana uplatila 18.000 dinara na ime njegove saradnice.

- Sutradan mi je telefonirao i naredio da odradim jedan ritual kako bih spasila sebe i porodicu. Objasnio mi je da poređam novčanice na crvenom platnu, pored novca stavim naše fotografije, zapalim sveću, te da mu sve to slikam. Učinila sam kako mi je rečeno, a on me je upitao zar samo toliko para imam u kući. Kazao mi je da ništa ne krijem od njega, te da sav novac do poslednje pare moram da mu predam kako bi ga očistio od nečistih sila. Dalje je rekao da će mi poslati svoju najbolju saradnicu koja će u Niš stići oko ponoći i za pola sata sprovesti ritual uklanjanja čini sa para. Objasnio mi je da sve to moraju da odrade van moje kuće jer je ona navodno pod uticajem negativne energije, a da ja ne mogu da prisustvujem ritualu jer će me napasti nečiste sile - opisuje Nišlijka prevaru čija je žrtva bila.

