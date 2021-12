KIKA NIJE SMELA DA SE KREĆE ULICOM: Otkriveni NOVI DETALJI o samoubistvu jutjuberke, OVO je kap koja je prelila čašu da se UBIJE? (FOTO)

Jutjuberka Kika Đukić oduzela je sebi život nakon dugogidšnje patnje, a njeni prijatelji i kolege otkrivaju do sada manje poznate detalje.

Voditeljka Jovana Jeremić u vikend jutro emisiji na Pink televiziji ugostila je popularne influensere koji su se bavili temom samoubistva mlade jutjuberke Kristine Kike Đukić.

Podsetimo, Kika jutjuberka je u sredu uveče oduzela sebi život, nakon dugogodišnje torture koju je trpela od strane korisnika društvenih mreža.

- "Želim da Luka Krivokapić umre u najgorim mukama", kada pročitate to, nije vam svejedno. Iako se pravite da zanemarite, to nas na kraju dana sustigne! To zvuči tako, nije niko i ništa, ali kada vam stignu pretnje, kada osetite poglede u javnosti - izjavio je Luka.

- Mi dobijamo poruke od ljudi koji su lažni profili i tim ljudima je potrebna pomoć, besni su jer ne mogu da naprave nešto od svog života. Oni moraju da zatraže pomoć od stručnog lica. Ono što je ona imala je skroz na drugom nivou, nije mogla normalno da se kreće, to je na ulici dobacivanje - izjavila je Sara.

Poznato je da je Kika imala višemesečnu dramu sa jutjuberom Bogdanom Ilićem, poznatiji kao Baka Prase, koji je pre dve večeri priveden kako bi dao izjavu, budući da postoje sumnje da je i od delom kriv zbog toga što je njegova koleginica izvršila samoubistvo. Bogdan je tvrdio da se sa Kikom nakon drame rastao u dobrim odnosima, ali da šteta koju je načinio kometarima i snimcima posvećenim Kiki je znatno pogoršala situaciju.

- To je bilo i u novinama, i na Jutjubu, i na društvenim mrežama. Zna i Sara, bili smo u toku sa tom dramom koja se vodila, sa uvredama - rekao je Luka.

- Sve to što se dešava, nažalost, bude najpropraćenije i logično je da zizazove veliku pažnju i publika se podeli. Ona nije imala podršku u tom periodu - dodala je Sara.

- Mi ne znamo zašto je počinila ono što je počinila, ali joj sigurno nije bilo lepo, sigurno da je ostavilo posledice i da joj je bilo teško da se izbori sa svim tim. Šta god da je razlog, ne bih ni ulazio, šta god bilo kap koja je prelila čašu! - nadovezao se mladi influenser.

