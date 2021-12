OGORČENA SUPRUGA UBIJENOG PREDRAGA JELIČIĆA: Petoro dece ostalo bez očeva zbog tartufa, a potpisuju peticiju za oslobađanje krivca

Maja Jeličić, supruga Predraga Jeličića koji je prošle godine ubijen kod Sremske Mitrovice zajedno sa svojim bratom Stanislavom, kaže da je bezosećajno to što radi porodica optuženog Dejana Erića.

Petoro dece je ostalo bez oca zbog tarufa, ja sam ostala bez muža i devera. S druge strane, jedan osumnjičeni je već oslobođen, a za drugog se skupljaju nekakvi potpisi i potpisuje peticija kako bi se pustio iz zatvora. Kakva drskost, bezosećajnost i sramota!

Ovim rečima počela je ispovest za Kurir Maja Jeličić, supruga Predraga Jeličića (43), koji je 6. decembra 2020. brutalno ubijen zajedno sa svojim rođenim bratom Stanislavom (37), dok su u šumi kod Sremske Mitrovice brali skupocene gljive, tartufe.

Jedan brat oslobođen

Za ovaj zločin optužen je Dejan Erić (39) iz Jarka, koji je kobnog dana bio s bratom Nebojšom (37) u istoj šumi kao i braća i Jeličić. Dejanu Eriću nedavno je počelo suđenje pred Višim sudom u Sremskoj Mitgrovici, dok je protiv njegovog brata Nebojše Erića postupak obustavljen, pa će on na suđenju biti svedok.

- Dejan je na suđenju bio hladnokrvan, kao da se ništa nije dogodilo. Niko mi nije ni prišao od porodice Erić da izjavi saučešće, apsolutno ništa - priča razočarana udovica i dodaje da su se pre ovog zločina njen suprug i dever družili s braćom Erić.

- Poznavali su se nekih 10 godina, a upoznali su se upravo kada su tražili tartufe. Ranije su i pili kafu zajedno - priča Maja Jeličić.

Ona dodaje da je prvo bila šokirana kada je tužilaštvo odustalo od gonjenja Nebojše Erića, a da se potom još više šokirala kada je čula da je njegov otac pokrenuo peticiju za oslobađanje i drugog sina Dejana, odnosno Nebojšinog brata.

- Kada sam jednom prilikom bila u Jarku, gde su mi i ubijeni muž i njegov brat, ljudi su me pitali da li znam za peticiju koju Erićev otac nudi da se potpiše kako bi se on oslobodio. To me je šokiralo, zamislite vi to?! - kaže supruga ubijenog Predraga Jeličića:

- Tada sam čula i da smo deverova supruga i ja odustale od krivičnog gonjenja i da smo oprostile zločin Erićima. Kako da odustanemo, a petoro dece je ostalo bez očeva?!

Nezainteresovani

Naša sagovornica dodaje i da je tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici pokazalo nezainteresovanost.

- Na pripremnom ročištu rečeno je da se svedoci više ne ispituju nego da se njihove izjave čitaju, što gubi svaki smisao neposrednosti ovog postupka - dodala je.

Autor: