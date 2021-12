KADA MU JE OKRENULA LEĐA POLIO JE BENZINOM I ŽIVU ZAPALIO! Radomira terete za svirepo ubistvo - na suđenju ŠOKIRAO SVE ovom izjavom

Zorica Kalinić (66) iz Beograda preminula je dva dana kasnije u mukama zbog opekotina. Optuženi se tereti i da je tri nedelje pre ovog zločina tukao i silovao poznanicu R. N.

- Sudija, ja sam nju samo povredio, polio sam je benzinom. Zašto me terete za teško ubistvo na svirep način? - pitao se na suđenju Radomir Blagojević (53) iz Smedereva, koji je optužen da je živu spalio bivšu partnerku Zoricu Kalinić (66) na ulasku u njen stan!

Blagojević je optužen da je 13. jula prošle godine sačekao Zoricu Kalinić u hodniku zgrade na Novom Beogradu, gde je živela, a zatim je posle svađe polio benzinom i spalio. Nesrećna žena je dva dana kasnije zbog opekotina preminula u bolnici. Blagojević se tereti i da je tri nedelje pre tog zločina pretukao i silovao ženu R. N. u kući u selu Radinac kod Smedereva.

Na ročištu, sudija je odbila predlog odbrane da svoj iskaz da Blagojevićeva ćerka, koja je trebalo da priča kakav je njen otac kao ličnost jer je suvišno, s obzirom na to da je urađeno već psihijatrijsko veštačenje Blagojevića, a saslušan je i njegov sin. Takođe, završne reči koje je trebalo da se održe su odložene. Posle toga javio se za reč optuženi i šokirao u sudnici svojim konstatacijama.

- Sudija, ja sam njoj naneo povrede sa smrtnim ishodom, a terete me za teško ubistvo na svirep način. Umrla je dva dana kasnije u bolnici. Ja sam njoj naneo povrede - rekao je on, a na pitanje sudije kako joj je naneo povrede, kao iz topa je odgovorio:

- Pa polio sam je benzinom - naveo je Blagojević, obećavši da će da iznese "još neke stvari" na završnim rečima sledeći put.

Podsetimo, kobnog 13. jula u Surčinskoj ulici na Novom Beogradu sačekao je Kalinićevu u hodniku njene zgrade, a kada je ušla, pošao je za njom. Došlo je do kraće rasprave posle njenog odbijanja da ga pusti u stan. Nesrećna žena mu je okrenula leđa, a on je to iskoristio da je polije benzinom iz kanistera koji je spremio, a zatim ju je iste sekunde zapalio. Zorica je zadobila teške opekotine, ali uprkos borbi lekara, preminula je posle dva dana.

Tukao ju je i silovao, pa opet tukao

Radomir Blagojević je u junu prošle godine, samo nekoliko nedelja pre ubistva Zorice Kalinić, počinio još jedno zverstvo. Sumnjiči se da je u kući svoje sestre silovao R. N. koju je poznavao odranije. Takođe se sumnja da je nesrećnu R. N. tukao, pocepao joj odeću, silovao je, a zatim je opet tukao, zbog čega je zadobila povrede.

