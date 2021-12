'DOŠAO JE DA JE UBIJE, ČULO MU SE TO U GLASU' Otac mladića koji je osumnjičen da je ubio svoju babu ispričao sve o ovom jezivom zločinu!

Kad je otvorio rekao je "Uđite, ali malo vam je nered ovde i ja sam se zgranuo", ovo su bile prve reči koje je David Dudić (24), mladić osumnjičen za svirepo ubistvo svoje bake Desanke Dudić (70), izgovorio kada se predavao policiji, rekao je njegov otac Đorđe.

Brutalnost kojom je David zverski mučio i ubio svoju baku Desanku ostavila je sve u šoku, a oni koji su ga videli toga dana kažu da je došao sa namerom da počini zverstvo, da mu se to čulo u glasu.

- Bila je na pijaci pa u prodavnici, vukla je torbe iz prodavnice, autobusima, mučila se, da obraduje unuke. On je stigao pre nje do vrata stana, pozvao je Stefana i rekao mu da puzi i da se dovuče do vrata da mu otvori. Stefan nije mogao, a ona je u međuvremenu došla i pustila ga je u stan. Ušli su, Stefan mi je javio da je David tu još dok je bio u hodniku, odmah sam ga zvao "Davide, šta se dešava?" - priča u svojoj ispovesti Đorđe Dudić, Davidov otac, i objašnjava da je njegov sestrić Stefan doživeo povredu na poslu, kada je polomio obe noge, i da je to bio razlog zašto nije uspeo da pomogne svojoj baki.

Po glasu mu je, kaže Đorđe, prepoznao da se sprema zlo.

- Čim je došao znao sam da se zlo sprema, po glasu sam mu prepoznao, zvao sam drugara koji živi blizu da krenem odmah, jer bi stigao pre policije, nisam mogao da ga dobijem - priča, a onda objašnjava da je u jednom trenutku uspeo da stupi u kontakt sa majkom, ali da ona nije mogla da priča:

- U jednom trenutku se javila mama, ja je pitam da li je sve u redu, ona kaže drhtavim glasom: "Za sada, za sada". Uplašena je bila, jer nije od monstruma smela ni da progovori."

Šta je bio razlog, tvrdi, ne zna.

- Počeo je torturu. Bio je u jakni i cipelama, nije hteo da se skine, otvorio je prozor i govorio da mu je vruće. Mama je rekla da zatvori, da je Stefan u majici da se ne prehladi. Samo je rekao: "U redu je", a onda je uzeo u kragnu, stegao za vrat, bacio na pod i počeo da je guši, stegao je, kao borci oni, nogama je gušio - opisuje stravične poslednje trenutke života svoje majke Đorđe:

- Stefan je ustao da joj pomogne, pao je odmah, a David je prišao i, kaže, bacio ga je kao da je pero na krevet. Stefan je visok preko 190, a David 160 i nešto, otkako je povređen, nas dvojica ne možemo da ga podignemo, ali, kako Stefan priča, u Davida kao da je Đavo ušao. Stvorio se za tren oka pored njega, podigao ga je i bacio, onda se vratio nju da muči i bode."

Tukao je oko sat vremena, navodi, a onda se nasmejao.

- Rekao "ha-ha, ispao sam iz kondicije, malo sam se zamorio" - navodi nesrećni čovek.

Kako kaže, sve se događalo brzo, stigla je policija, pa on, a za to vreme, Stefan je gledao kako David bezdušno muči Desanku i ništa nije mogao da uradi, šta više, u jednom trenutku je bio siguran da će on biti sledeća žrtva.

- Policija je zvonila, vrtela se, sišli su dole, možda bi preživela da su ušli ranije... Stefan nije smeo da se oglasi, da ih dozove, "preklao bi me", kaže. Gledao ga je i držao je nož u ruci, znao je ako progovori ubiće i njega, a baka je već tad bila loše - reči su Đorđa, koji je onda opisao Stefanovu agoniju:

- Proleteo sam kroz policiju, jer su me dugo zadržavali, ispitivali me kako se zove, koliko ima godina, tad sam im rekao da nemam vremena za to, jer se neko tamo bori za život, prošao sam kroz njih, u trenutku kad sam počeo da razvaljujem vrata on je Stefanu stavio dva noža pod grlo.

Na kraju je sam otvorio vrata, a njegova hladnokrvnost ih je sve ostavila u šoku.

- Kad je otvorio rekao je policiji: "Uđite, ali malo vam je nered ovde, ja sam se zgranuo" - u neverici priča sagovornik.

Za Davida kaže da nije delovao kao da je bio pod uticajem narkotika.

- Pitao sam ga na kraju zašto je to uradio, a on je slegnuo ramenima, nije izgovorilo, ali kao da je to značilo "zato što mu se može", u tom stilu - zaključuje Đorđe Dudić.

Podsetimo, David Dudić je došao u stan svoje bake Desanke u sredu u popodnevnim časovima i nakon verbalne rasprave je počeo da je davio, a onda je usmrtio ubodima noža i šrafcigera u glavu i grudi.

Misli se da je motiv ubistva bio taj što je Desanka odbila da mu da novac za drogu.

